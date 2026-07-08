El dólar se mantiene a la baja en Colombia, pese al ruido político. Así abrió este 8 de julio

A pesar de las tensiones generadas en el proceso de transición de gobierno, la moneda nacional se mantiene fuerte frente al dólar. En el inicio de las negociaciones cambiarias de este 8 de julio, el precio de la divisa abrió en $3.323, tocó un mínimo de $3.321 y un máximo de $3.335.

Lo anterior implica un valor promedio de $3.328, lo que indica una baja de 7 pesos frente a la TRM vigente, que es de $3.385,5.

La tasa de cambio, que ha mantenido este año una tendencia especialmente a la baja, actualmente está influenciada por el precio del petróleo que, tras varios días de estabilidad, volvió a registrar aumentos importantes. La referencia Brent subió más de 2,5 % intradía el 7 de julio, hasta ubicarse nuevamente cerca de los 74 dólares. Según el área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, ese repunte se produjo luego de nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que reavivó las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo.

En concreto, se reportaron ataques contra un buque catarí cerca de la costa de Omán y a dos petroleros en la región, uno de ellos confirmado por la Armada del Reino Unido. “No obstante, el impacto sobre los precios podría ser limitado, dado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha reducido significativamente los riesgos sobre la oferta y eliminado buena parte de la prima geopolítica incorporada durante el conflicto, mientras los flujos marítimos continúan operando relativamente cerca de la normalidad”, explicaron desde la entidad financiera.

Gráfico precio del dolar

Como resultado de esta situación, la tasa de cambio en Colombia —un país productor de petróleo— cerró el martes 7 de julio con una revaluación del 0,72 %. Con ese comportamiento, el peso colombiano se ubicó como la moneda de mejor desempeño de la región durante la jornada, en medio de un mercado que ha venido ajustando al alza sus expectativas sobre la tasa de interés del Banco de la República.

La baja del 7 de julio también obedeció a una mayor oferta de dólares en el mercado, la cual probablemente provino de agentes locales, que requerirían recursos para el pago de impuestos.

El 7 de julio el peso colombiano fue una de las monedas emergentes de mejor desempeño frente al dólar. Foto: Adobe Stock

Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, señaló que para la jornada de este 8 de julio, el mercado cambiario estará atento a los resultados de exportaciones de mayo, que presentará el Dane y que servirán para evaluar el comportamiento del comercio. Igualmente, habrá expectativa por la publicación de las minutas de la Reserva Federal, las cuales darán pistas sobre la inflación y el crecimiento en Estados Unidos.

Este experto estima que, dado el nerviosismo global por lo que está pasando nuevamente en el Medio Oriente, el precio del dólar debería moverse en la jornada de hoy entre $3.303 y $3.339.