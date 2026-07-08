Donald Trump anuncia el fin de la tregua con Irán y reinicia la guerra contra el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la tregua con Irán ha terminado tras los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Trump calificó a Irán de “basura” y de país dirigido por “locos” después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases estadounidenses en el Golfo. Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5 % tras las declaraciones del octogenario mandatario estadounidense.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando se le preguntó si la tregua con Irán seguía en pie. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, añadió.

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“Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

El presidente también acusó a Irán de distorsionar varias veces lo que se acordó en la tregua firmada entre Washington y Teherán el 17 de junio. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados”, añadió Trump.

Con la decisión, Donald Trump reinicia la guerra con Irán. Foto: AP, Adobe

El fin del cese al fuego se dio después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima importante para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo un punto de tensión en el conflicto, que comenzó a finales de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la República Islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Colprensa

La agencia de noticias iraní IRIB reportó el miércoles varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país. La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90 % de las exportaciones de crudo del país. La prensa estatal añadió que un miembro de la Guardia Revolucionaria murió en el suroeste de Irán.

El mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

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Los bombardeos tenían como objetivo “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”, aseveró.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

Con información de AFP.