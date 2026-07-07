“Me cae bien, pero creo que cometió un error”: Donald Trump habló sobre su impasse con Giorgia Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo este martes,7 de julio, unas palabras amables hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al afirmar que es “una buena persona, en realidad”, tras el reciente enfrentamiento verbal entre ambos.

Giorgia Meloni le responde a Donald Trump y asegura que sus ataques son “injustificados” y “carecen de sentido”

“Es una buena persona, en realidad”, respondió el mandatario estadounidense a una pregunta de los periodistas antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, en la que ambos dirigentes coincidirán.

“Me cae bien, pero creo que cometió un error”, comentó Trump, antes de añadir: “Simplemente no estuvo con nosotros y eso no me gustó”, en referencia a la negativa de Meloni a sumarse al ataque estadounidense-israelí contra Irán.

A pesar de haber sugerido en redes que necesitaba una "orden de alejamiento" contra ella, Donald Trump suavizó el tono y calificó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como una "buena persona".



El mandatario admitió que su relación se enfrió luego de que ella se… pic.twitter.com/UnuSwUfsFa — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 7, 2026

Después del duro cruce de declaraciones del mes pasado sobre este asunto, el presidente estadounidense volvió a cargar contra la dirigente italiana el domingo por la noche en su plataforma Truth Social, donde publicó una imagen manipulada en la que aparece Meloni mirándolo con gesto de asombro, acompañada del mensaje en mayúsculas: “Orden de alejamiento requerida”.

Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó -sin aportar pruebas- que la dirigente de extrema derecha italiana le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes.

Anteriormente, Trump había afirmado que Meloni “lo está haciendo mal en Italia” y que “está perdiendo popularidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un almuerzo de trabajo con líderes del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters vi

Dos ministros italianos salieron el lunes en defensa de la jefa del Gobierno, Giorgia Meloni, tras un nuevo ataque de Donald Trump en vísperas de una cumbre de la OTAN en Turquía.

El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos el lunes, “no requiere comentarios”.

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“Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, y aseguró estar convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.

Por su parte el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni el martes y el miércoles a la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que “lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas”.

El presidente Donald Trump se encontró con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para llegar a un acuerdo sobre los aranceles . (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP

“Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental”, declaró a Sky TG24.

Con información de AFP*