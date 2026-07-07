Sube a 3.685 la cifra de muertos por el terremoto en Venezuela

El potente doble sismo que golpeó Venezuela el 24 de junio deja al menos 3.685 muertos y casi 17.000 heridos, informó el martes el gobierno venezolano en su más reciente parte oficial.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron con fuerza el costero estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar.

El anterior balance del lunes daba cuenta de 3.535 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo.

Nuevo balance del gobierno de Venezuela Foto: Gobierno de Venezuela

El informe también señala que 86.794 familias han recibido atención humanitaria, mientras que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños causados por el sismo. En materia de infraestructura, se contabilizan 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el Ejecutivo indicó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos, además de brindar atención médica a 25.970 pacientes.

Igualmente, destacó el despliegue de 4.388 rescatistas internacionales, quienes trabajan junto a 29.567 efectivos venezolanos y 28.362 voluntarios en las labores de asistencia.

Trece días después de los sismos, el tiempo se acaba.

Máquinas limpian zonas del complejo OPP, un multifamiliar de personas de bajos recursos. Hacen remecer las ruinas, mientras los voluntarios y familiares intentan excavar en busca de los cuerpos enterrados.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante el terremoto y varias réplicas que sacudieron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La ONU estimó que unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita hablar de eso.

Pero el complejo OPP es solo uno entre los cerca de 200 edificios destruidos o colapsados con los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La mayoría de estas edificaciones están en la costa de La Guaira, la más golpeada por los temblores.

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La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado esta semana en los silos del puerto de La Guaira.

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo en una conferencia de prensa telefónica que funcionarios de su país ya están en conversaciones con aerolíneas comerciales estadounidenses para reanudar vuelos.

“Hay trabajo por hacer en cuanto a la infraestructura para dar soporte a las operaciones comerciales en el aeropuerto”, indicó Barrett, sin dar una fecha estimada.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AP

Cerca de 2.000 uniformados estadounidenses se han desplegado en la zona para responder al desastre. Además, el buque USS Fort Lauderdale está atracado en el puerto de La Guaira para ayudar con la entrega de ayuda humanitaria.

Doce días después de los dos seísmos, las labores de búsqueda y rescate siguen adelante a pesar de que cada vez son menos las esperanzas de encontrar supervivientes entre los escombros.

No obstante, las autoridades han confirmado que seguirán adelante con las labores con la “determinación de sostener este despliegue mientras exista la mínima posibilidad de hallar vidas bajo las estructuras colapsadas” a pesar de que los parámetros contemplados en los manuales internacionales suelen sugerir la suspensión de las operaciones de rescate en un periodo de tiempo que oscila entre los 5 y 7 días posteriores a este tipo de desastres.