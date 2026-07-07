La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, dañado por los recientes terremotos del mes pasado, reabrirá “a la brevedad”.

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía está en La Guaira, cerca de Caracas, en la zona más afectada por el doble sismo del 24 de junio que derribó decenas de edificios residenciales y deja ya más de 3.500 muertos, según el conteo oficial.

El aeropuerto ha estado parcialmente abierto para vuelos humanitarios.

“Instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto”, expresó Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram tras inspeccionar el lugar.

Una imagen satelital de Vantor muestra grietas en la pista 28L del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, así como daños extensos en edificios residenciales costeros en La Guaira. Foto: DigitalGlobe/Getty Images

Rodríguez informó el sábado que está “en contacto” con algunos países que “van a ayudar a la recuperación” del aeropuerto, sin dar mayores detalles.

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Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto, con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

Aeronaves del ejército de Estados Unidos sobrevuelan el área con frecuencia y aterrizan en la pista del aeropuerto de Maiquetía, parcialmente abierto para vuelos humanitarios y con daños considerables en su infraestructura.

Un vuelo comercial estadounidense aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. Foto: AP

En una conferencia de prensa telefónica, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo que funcionarios de su país ya están en conversaciones con aerolíneas comerciales estadounidenses para reanudar vuelos.

“Hay trabajo por hacer en cuanto a la infraestructura para dar soporte a las operaciones comerciales en el aeropuerto”, señaló Barrett, sin dar una fecha estimada.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, aseguró en la misma conferencia que militares de su país colaboran en el “control de tráfico aéreo” para “asegurar aterrizajes seguros”, así como operaciones de carga terrestre en el aeropuerto.

Equipos de rescate descargan ayuda humanitaria para los damnificados por el doble terremoto en Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Cerca de 2.000 uniformados estadounidenses se han desplegado en la zona para responder al desastre. Además, el buque USS Fort Lauderdale está atracado en el puerto de La Guaira para ayudar con la entrega de ayuda humanitaria.

Muchos de los sobrevivientes quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro. El Gobierno contabiliza más de 16.000 personas que quedaron sin vivienda, según el último reporte.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del PIB de este país, sumido en una grave crisis por años.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, tras dos grandes terremotos. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

El Gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

*Con información de AFP.