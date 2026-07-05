Delcy Rodríguez advierte a “quienes se atreven a planificar un estallido social” tras los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este domingo a “quienes se atreven a planificar estallidos sociales” aprovechando el doble terremoto que ha sacudido al país y que ha causado ya más de 3.300 muertos.

“No entiendo como en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, a quienes se atreven a la miseria, se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”, ha espetado Rodríguez durante un acto graduación conjunta de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

La mandataria ha resaltado que en Venezuela no puede haber espacio para ningún tipo de conspiración “ni interna ni externa, venga de dónde venga”.

Delcy Rodríguez hizo sorpresivo anuncio sobre su estado de salud: “Dolor interno muy profundo”

La tragedia “nos puso a prueba para saber dónde está la bondad, el amor, la misericordia, pero también nos ha tocado ver el odio, la miseria”, ha argumentado. “Al igual que en 1812 cuando los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra las joven naciente República de 1811, igualmente hoy se pretende atacar la institucionalidad venezolana”, ha indicado.

Rodríguez ha recordado además la reciente pregunta que le hizo un periodista sobre quién había dado la orden de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. “¡La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!”, ha recalcado.

“La orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros del silencio”, ha añadido.

Periodistas ponen contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena rueda de prensa: “Olvidados por su gobierno”

Rodríguez ha recordado que “bajo los escombros todavía hay una madre que llora un hijo”. “Debajo de los escombros todavía hay un hijo que llora una madre, un hermano, una abuela, un tío, un amigo”, remarcó.

Balance más reciente

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7.5 y 7.2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

Con información de Europa Press