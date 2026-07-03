Delcy Rodríguez hizo sorpresivo anuncio sobre su estado de salud: “Dolor interno muy profundo”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una rueda de prensa a periodistas internacionales y aprovechó para dar un balance general de las gestiones de su gobierno frente a la crisis humanitaria por los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

Periodistas ponen contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena rueda de prensa: “Olvidados por su gobierno”

Al menos 2.595 personas han muerto, anunció este jueves la presidenta interina, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

“Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, declaró. “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar) o por fotografía. En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

Miles de edificios resultaron destruidos durante los terremotos en Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Su dolor

En medio de la rueda de prensa, la presidenta encargada se refirió a su voz “quebrada” y aseguró que la razón por la que hablaba así era una afección de salud que presenta.

“Sobre mi voz quebrada, sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y los no médicos que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello”, expresó Rodríguez.

El mapa satelital que detalla la destrucción en La Guaira: zona más afectada por los terremotos de Venezuela

“La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela. Lo hacemos por nuestro país y por nuestro pueblo, al que tanto amamos y que tanto nos duele”, indicó.

La presidenta interina aseguró que le duele mucho “cada niño” y “cada persona” que están viviendo una pesadilla tras los terremotos que azotaron al país.

#EnVivo | "Sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud", declaró Delcy Rodríguez.



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“Allí vamos a estar todos y todas, y esa es mi invitación a Venezuela”, aseveró.

Rodríguez no ofreció información adicional sobre la afección de salud, la cual ha impactado de manera evidente su capacidad vocal. No presentó otros síntomas o signos visibles relacionados.

Defendiendo su criticada gestión

Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe ante las críticas de la población y de la prensa.

Se pueden “contar las horas desde el momento de los terremotos y cuándo se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales”, respondió.

#EnVivo | Delcy Rodríguez: "El 80 % de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados". Aclaró que la evaluación de daños continuará sin señalar culpables de inmediato.



"Yo no voy a culpar en este momento ni a los de desarrollo social ni a los privados", dijo.… pic.twitter.com/gUrSBhsFdS — VPItv (@VPITV) July 3, 2026

“En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios, y en este momento ya hay 19.000”, insistió.

*Con información de AFP.