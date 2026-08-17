La Oficina de Prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa informó en las últimas horas que, según información obtenida por la oficina de inteligencia, “una agencia de inteligencia occidental pretende orquestar otro espectáculo antirruso”.
Según el comunicado, los hechos se desarrollan en un escenario latinoamericano y “la trama en sí se asemeja a una escena de una novela de narcotráfico de tercera categoría”, se lee en el texto.
El plan, según las autoridades de inteligencia, “consiste en acusar a Rusia de suministrar ilegalmente armas a carteles de la droga y otros grupos del crimen organizado en Venezuela, Colombia y México”.
⚡️ Según los datos obtenidos, Occidente planea montar una provocación antirrusa en #AméricaLatina— Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) August 17, 2026
Se tiene previsto acusar a Rusia de realizar suministros ilegales de armas a carteles del narcotráfico
Es una muestra de un pensamiento estereotipado
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Las autoridades rusas dijeron que supuestamente se están importando a estos países “armas de fabricación rusa capturadas por el enemigo durante una operación militar especial”.
“Simultáneamente, se están preparando grabaciones de audio y video falsas que confirman supuestos casos de transferencias de armas rusas a países latinoamericanos a través de intermediarios”, dice el comunicado del Gobierno ruso.
“Para aumentar aún más su credibilidad, se pretende respaldar esta información con documentación falsa que indique la presunta participación de representantes de las Fuerzas Armadas rusas en la trama”, agrega la cancillería.
“Los autores de esta provocación ingenuamente esperan socavar de este modo las relaciones constructivas de Rusia con los países de esta región e inducir a los gobiernos latinoamericanos al apoyo de la política antirrusa practicada por Occidente”, dice el texto.
La denuncia llega después de que Estados Unidos anunciara su plan de atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrán ampliarse a “donde quiera” que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañan en Panamá.
Sostuvo que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga” en el Caribe y el Pacífico.
Por su parte, el Gobierno ruso resaltó en el reciente comunicado que “desde el inicio del conflicto ucraniano, la guerra de información de las élites euroatlánticas contra Rusia se ha caracterizado por la difusión y promoción de historias infames, que trascienden la moral y la ley”.