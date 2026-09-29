“Es una invasión ilegal”: embajador de Colombia en la ONU, Mauricio Gaona, fijó la posición del país en la guerra entre Rusia y Ucrania

El embajador de Colombia en las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, definió ante el organismo internacional la postura del país frente a la guerra que se libra desde el 2022 entre Rusia y Ucrania.

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Según explicó Gaona “no se trata de una guerra ni un conflicto” sino que “es una invasión ilegal”. “Considerando el número actual de víctimas, este es un ataque sin sentido contra la población de Ucrania, contra la cultura, contra los derechos lingüísticos”, dijo Gaona.

El embajador de Colombia ante la ONU explicó que la preocupación para Colombia es lo que “está por venir”, haciendo referencia a la oleada de frío que se avecina para el fin de año.

“La amenaza de Rusia de hacer una helada mortal sobre la población de Ucrania este invierno está muy cercana a un crimen de lesa humanidad”, reclamó el embajador, quien mencionó que los delitos contra la población generalizada son fuertemente castigados por el derecho internacional.

Gaona aseguró que en este caso se trata de un ataque contra la población ucraniana. “Entonces Colombia se pregunta: ¿Estamos a punto de ver un anuncio de un crimen de lesa humanidad antes de que ocurra?”, preguntó.

El embajador dijo que Colombia apoya los esfuerzos de paz planteados por los Estados Unidos y pidió a ambas partes escuchar los esfuerzos que se están adelantando porque considera que es la única manera de parar esta guerra, especialmente cuando hay menores de edad de por medio.

“Colombia condena el ataque sobre la soberanía de Ucrania así como el asesinato de más o casi mil niños”, aseguró Gaona. El país considera que ninguna soberanía de cualquier Estado debe estar por encima de los derechos humanos.

Varios de los ataques en la guerra entre Rusia y Ucrania han sido con drones. Foto: Ukrainian 65 Mechanized brigade

Además, mencionó que la soberanía no excluye la aplicación del principio de distinción y proporcionalidad, necesidad y humanidad. “Este es un caso en el que estos principios se han aplicado sistemática y consistentemente violados”, dijo.

Gaona agregó que le corresponde a Colombia recodarle a ambas partes, especialmente a la Federación Rusa, que el principio de distinción de acuerdo a la Convención de Ginebra establece que hay tres cosas prohibidas en el derecho internacional: atacar a la población civil, los objetivos civiles y los objetivos indiscriminados.

“Los tres sucesos han ocurrido en territorio ucraniano. Esto es una violación sistemática del derecho internacional”, afirmó. Gaona mencionó que el principio de proporcionalidad establece que cualquier ataque debe tener en cuenta que se trate de un objetivo militar y que no se cometan excesos.

En ese sentido, dijo que la amenaza de “congelar” a la población entera de un país violaría este principio y colocaría la posición de Rusia cerca de un crimen de lesa humanidad.