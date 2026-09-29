José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por Bogotá, radicó una comunicación ante el presidente Abelardo De La Espriella para que militarice tres localidades de Bogotá, ante las críticas condiciones de seguridad.

El congresista le sugirió al jefe de Estado que despliegue unidades de las Fuerzas Militares en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, tal como ocurrió la semana pasada en Santa Marta en medio del paro armado que impusieron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachenca.

“Me permito solicitar al Gobierno que disponga la militarización mediante el despliegue de las Fuerzas Militares en apoyo de la Policía en los sectores más afectados por estructuras criminales y hechos graves de violencia”, dijo Uscátegui.

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El representante justificó que estas tres localidades sumaron la mayor cantidad de homicidios en 2024. Mientras que en 2026, de acuerdo con las cifras oficiales consultadas por el congresista, Ciudad Bolívar lleva 57 crímenes, Kennedy, 39 y Bosa, 26.

“La violencia ha llegado, incluso, a golpear directamente a quienes combaten estas organizaciones. El 27 de agosto fue asesinado en Ciudad Bolívar el intendente Edilberto Pinilla, integrante de la Sijín”, comentó el congresista de Bogotá.

Uscátegui también llamó la atención sobre el empleo de explosivos y documentó que el pasado 25 de agosto ocurrió una explosión en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, que afectó varias viviendas.

Desde Ciudad Bolívar le pedimos al presidente Abelardo de la Espriella militarizar el sur de Bogotá.

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentran la mitad de los homicidios.



Entregaremos cerca de 40.000 firmas. ¡La respuesta tiene que ser ya! pic.twitter.com/79vPBaku03 — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) September 29, 2026

“Estos hechos reflejan una problemática de seguridad que requiere fortalecer de manera extraordinaria la capacidad del Estado. Solicito disponer de un plan especial de intervención en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa”, agregó el representante.

Uscátegui pidió que ese plan contemple operaciones contra estructuras criminales; control de armas, explosivos y economías ilícitas; protección de zonas afectadas por la extorsión; y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.

La carta fue acompañada de otro argumento: “Esta solicitud cuenta con un importante respaldo ciudadano. Más de 37.000 ciudadanos han avalado con su firma la discusión sobre la asistencia militar de Bogotá”.

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La petición genera polémica en redes sociales y ya se piden explicaciones. Por ejemplo, la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, comentó: “José Jaime Uscátegui anunció que radicaron una carta al Gobierno pidiendo militarizar Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, como se hizo con Santa Marta, por homicidio y seguridad. ¿Qué piensa Carlos Fernando Galán?”.