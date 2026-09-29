Con drones de visión térmica, el Ejército y la Policía ‘cazan’ a delincuentes

La Policía confirmó que en el reciente operativo para capturar en Antioquia a un extraditable se usó un dron con tecnología de punta para su ubicación y seguimiento.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, en un trabajo coordinado con la DEA se logró la captura con fines de extradición de Norbey Goez Sepúlveda, conocido como El Paisa o Ñato.

Imagen de dron de la fuerza pública en operativo contra un extraditable. Foto: Policía-Ejército

“Durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en el municipio de Turbo (Antioquia), se capturó a este sujeto, quien es requerido por las autoridades judiciales de los Estados Unidos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir”, explicó la autoridad policial.

Así mismo indicó la Dijín que: “Las labores investigativas permitieron establecer que alias El Paisa presuntamente mantenía vínculos criminales con la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez, específicamente con la subestructura criminal Javier Yepes Cantero del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización a la que, al parecer, aportaba importantes recursos económicos para financiar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes”.

Drones de alta tecnología usados por la fuerza pública contra el crimen organizado. Foto: Ejército- Policía

En este caso, la Policía usó drones para su ubicación y seguimiento. Por su parte, el Ejército, en el mismo operativo contra alias Ñato, usó drones de alta complejidad.

“Para el seguimiento y captura del extraditable fue necesario el uso y empleo de aeronaves remotamente tripuladas aportadas por el gobierno de Estados Unidos. Estos drones poseen sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR) con capacidad de observación diurna y nocturna para tomar imágenes térmicas y medición de distancias mediante telémetro láser. Estos equipos permitieron detectar diferencias de temperatura, ya que fueron operados incluso con baja visibilidad, ideal para la zona en donde intentaba esconderse alias El Ñato”, explicó el Ejército.

Capturado alias Ñato, un extraditable según la Policía. Foto: Policía

“Con esta captura, se afectan de manera significativa las redes logísticas y criminales del Clan del Golfo, toda vez que se continúa debilitando el componente de finanzas ilegales en esta región del noroccidente del país”, indicó el Ejército.