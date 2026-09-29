Comisión de Acusación tenía congelado conflicto de competencias del caso Uribe en la Corte Constitucional. ¿Por qué?

SEMANA conoció que a la Corte Constitucional le tocó expedir una orden para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes descongelara el conflicto de competencias que hay en las investigaciones que se llevan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El caso inició cuando la Comisión de Acusación del Congreso le pidió a la Fiscalía que le remitiera los expedientes del caso que lleva contra el exmandatario por las masacres del Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Los hechos ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Uribe estuvo al frente de la Gobernación de Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación respondió esa solicitud con un contundente rechazo, considerando que los hechos investigados corresponden al periodo en el que Uribe era el mandatario departamental de Antioquia y esa situación mantendría la competencia para seguirlo investigando.

Ese choque de versiones provocó que el caso terminara en la Corte Constitucional, específicamente en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien deberá definir si la entidad a cargo de investigar al expresidente por esos hechos es la Fiscalía o la Comisión de Acusación de la Cámara.

Fiscalía no entregará a la Comisión de Acusación expediente contra Uribe por masacres de El Aro y La Granja. Resolverá la Corte Constitucional

¿Por qué el proceso estaba congelado?

Desde el 28 de agosto de 2026, hace un mes, la Fiscalía ordenó remitir la actuación original del proceso a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la Comisión de Acusación de la Cámara, instancia encargada de investigar a los presidentes de Colombia.

Sin embargo, SEMANA conoció que en los últimos días a la Corte Constitucional le tocó enviarle una orden a la Comisión para que remitiera todo lo pertinente con este caso, para poder avanzar en el conflicto de competencias que tiene parado este proceso contra el expresidente.

Después de que salió esa decisión, la Cámara de Representantes envió hasta este 28 de septiembre la información que tiene sobre este caso contra el expresidente y que le permitirá a la Corte Constitucional definir de quién es la competencia en este proceso.

La Comisión de Acusación ha tenido algunos expedientes contra el expresidente Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, a raíz de denuncias que llegaron por esos casos. Hasta el momento, la Cámara de Representantes no ha anunciado ningún resultado sobre esos procesos.