Exclusivo: el papá de Juan Guillermo Monsalve niega cualquier relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con masacres del Aro y La Granja. “Nunca he visto a Uribe”

El cerco judicial que ha tenido que enfrentar por años el expresidente Álvaro Uribe por parte de sus detractores políticos lo tiene nuevamente respondiendo ante los tribunales. Esta vez por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en 1998. Pero testimonios advierten que Uribe no estuvo en la región.

Uno de ellos es justamente el de Óscar Monsalve Correa, el papá del considerado testigo estrella, condenado por secuestro extorsivo, Juan Guillermo Monsalve, quien ha tenido una vida de lujos, privilegios y bacanales en la cárcel.

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El pasado lunes, Monsalve Correa declaró ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, y su declaración fue demoledora. Negó cualquier tipo de relación de los Uribe con organizaciones paramilitares y señaló al senador Iván Cepeda.

El testimonio de Monsalve Correa es clave, no solo porque desmiente a su hijo, sino porque es testigo de excepción. En los años en que se dieron los hechos, trabajó en Guacharacas, en un primer momento como jornalero y luego como administrador.

Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve, vuelve a desmentir a su hijo. Niega conocer al expresidente Álvaro Uribe y su relación con paramilitares. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API/CAPTURA DE VIDEO

No conoció a Uribe

A Monsalve Correa le preguntaron si en alguna de sus dos etapas trabajando en Guacharacas había reconocido al expresidente Uribe y su respuesta fue tajante: “No, yo no lo conozco en persona. Nunca lo he visto”.

Una de las tesis que han esgrimido Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río es que Guacharacas era un centro de entrenamiento paramilitar, donde acampaban estos grupos. Sin embargo, Monsalve Correa, quien administró el predio, lo niega; incluso advierte que por esos años en que arreciaba el conflicto, pasaban hombres del Ejército, de la guerrilla y de los paramilitares.

“Llegaban por ejemplo (los del Ejército), se sentaban a descansar y se iban”. Sobre la guerrilla señaló que “andaban como de noche por ahí, tipo 6, 7 de la noche”, y sobre los paramilitares advirtió que “pasaban y pedían fresco”, pero negó que hubieran acampado en la hacienda.

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El abogado Del Río insistió, pero la respuesta no le dejó dudas a la Fiscalía: “Se escuchó mal doctor (haciendo referencia a Del Río), porque ellos llegaban, se quedaban cualquier media hora y salían. Lo mismo la guerrilla, el Ejército, todos”.

Al testigo le preguntaron por los hermanos Uribe Vélez y su supuesta relación con los paramilitares. La respuesta fue categórica. “No, no, no, yo ya había dicho que nunca lo vi ni lo conocí”, haciendo referencia al expresidente. Sobre Santiago, afirmó que no tenía ningún tipo de relación con los criminales.

El expresidente Álvaro Uribe enfrenta un nuevo proceso judicial, con Iván Cepeda como antagonista, en el que lo acusan por su supuesta relación con las masacres de El Aro y La Granja. Foto: Cristian Bayona

Uno de los temas que se puso sobre la mesa en la declaración fue la participación del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda como contraparte en el proceso contra el expresidente Uribe.

En este caso, el testimonio de Monsalve Correa deja mal parado a Cepeda.

Señaló que conoció a Cepeda luego de que su hijo, el cuestionado testigo Juan Guillermo Monsalve, ya hubiera declarado en este proceso. Recordó lo que le dijo el senador en ese momento: “Ustedes se metieron con un monstruo”, haciendo referencia al expresidente, y le respondió: “No señor, no me metí con él; me metió usted”.

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En ese momento, Monsalve Correa recordó una pregunta que más parecía un señalamiento por parte de Cepeda. “Me dijo: ¿usted sabe cuánta coca sacaba Álvaro Uribe mensual de la ‘cocina’ que tenía en Guacharacas?”. Yo, la única cocina que conocía allá fue la cocina donde la señora mía hacía la comida de nosotros”, fue la respuesta que el testigo rememoró de ese primer encuentro con Cepeda.

El papá del supuesto testigo estrella explicó la forma como supuestamente Cepeda trató de beneficiarlos para que declararan contra Uribe: “Quería, mejor dicho, que yo me pusiera a hablar de él también”.