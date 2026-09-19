Los 100 males de TransMilenio que podrían migrar al metro

La investigación, adelantada por el Observatorio en Movilidad y Logística y el Semillero de Investigación en Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, encontró que los encuestados manifestaron haber presenciado, en promedio, 7,4 comportamientos inadecuados durante su último viaje en el transporte público.

Por evitar que se colaran, un guardia de TransMilenio terminó muerto en la estación Terreros

La evasión del pago, los empujones, el uso indebido de sillas prioritarias, las ventas ambulantes, el bloqueo de puertas y las agresiones forman parte del inventario. También aparecen situaciones de mayor gravedad, como el acoso sexual y otras violencias basadas en género.

La percepción de seguridad en las estaciones obtuvo un promedio de apenas 3,4 sobre 10, según la investigación adelantada por la Universidad Nacional. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

Los investigadores clasificaron las conductas en cuatro grupos: evasión y fraude, vandalismo y seguridad, convivencia y cultura ciudadana, y uso de la infraestructura. Para construir el inventario, revisaron experiencias de sistemas como los de París y Japón, además de referentes colombianos como TransMilenio y el metro de Medellín.

Video del momento en que capturan al señalado de asesinar a vigilante de TransMilenio: encadenado a un poste

Otro dato que llama la atención es la percepción de seguridad: el promedio obtenido en las estaciones fue de apenas 3,4 sobre 10. Además, las preocupaciones varían entre hombres y mujeres. Mientras que ellos asociaron la inseguridad principalmente con hurtos y riñas, ellas señalaron factores como el acoso sexual, los empujones y los roces.

El acoso sexual, los empujones y los hurtos hacen parte de las situaciones que afectan la percepción de seguridad de los usuarios del transporte público en la capital. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Nacional plantea que el objetivo no es trasladar automáticamente las estrategias de otros sistemas, sino identificar las particularidades de Bogotá y actuar antes de que el metro entre en operación.

Convivencia

Agresiones

Ruido

Consumo de tabaco

Ventas ambulantes

Acoso sexual y violencias basadas en género

Fotos: Guillermo Torres Foto: Guillermo Torres

Vandalismo y seguridad

Grafitis

Daños a buses y estaciones

Bloqueo de puertas

Uso indebido de salidas de emergencia

Prácticas de alto riesgo

FOTO: COLPRENSA Foto: Juan Páez

Evasión y fraude

Colarse

Venta o compra de pasajes en sitios no autorizados

Uso indebido de tarjetas preferenciales

Uso de la infraestructura

• Uso indebido de sillas prioritarias

• Obsta

c0ulización de puertas

• Animales sin las condiciones requeridas

• Comportamientos que afectan

el flujo de pasajeros

GUILLERMO TORRES REINA Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Diferente percepción de riesgo

Seguridad y convivencia: el estudio también incorpora la percepción de los usuarios frente a diferentes situaciones que afectan su experiencia en el transporte.

Hombres

Relacionaron la inseguridad principalmente con:

• Hurtos

• Riñas

• Peleas

• Conflictos

Guillermo Torres /Semana Foto: Guillermo Torres /Semana

Mujeres

Señalaron especialmente situaciones como:

• Acoso sexual

• Empujones

• Roces

• Violencias basadas en género