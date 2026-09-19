Enfoque

Los 100 males de TransMilenio que podrían migrar al metro

El metro de Bogotá tendrá que movilizar millones de pasajeros, pero también deberá enfrentar comportamientos que afectan al transporte público capitalino. Un estudio de la Universidad Nacional identificó más de 100 conductas inadecuadas, el reto para el nuevo sistema.

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Redacción Semana
19 de septiembre de 2026 a las 2:59 a. m.
La investigación de la Universidad Nacional identificó un promedio de 7,4 comportamientos inadecuados durante el último viaje de los usuarios en el transporte público de Bogotá.
La investigación de la Universidad Nacional identificó un promedio de 7,4 comportamientos inadecuados durante el último viaje de los usuarios en el transporte público de Bogotá. Foto: SEMANA

La investigación, adelantada por el Observatorio en Movilidad y Logística y el Semillero de Investigación en Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, encontró que los encuestados manifestaron haber presenciado, en promedio, 7,4 comportamientos inadecuados durante su último viaje en el transporte público.

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La evasión del pago, los empujones, el uso indebido de sillas prioritarias, las ventas ambulantes, el bloqueo de puertas y las agresiones forman parte del inventario. También aparecen situaciones de mayor gravedad, como el acoso sexual y otras violencias basadas en género.

FOTO: ADOBE STOCK
La percepción de seguridad en las estaciones obtuvo un promedio de apenas 3,4 sobre 10, según la investigación adelantada por la Universidad Nacional. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

Los investigadores clasificaron las conductas en cuatro grupos: evasión y fraude, vandalismo y seguridad, convivencia y cultura ciudadana, y uso de la infraestructura. Para construir el inventario, revisaron experiencias de sistemas como los de París y Japón, además de referentes colombianos como TransMilenio y el metro de Medellín.

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Otro dato que llama la atención es la percepción de seguridad: el promedio obtenido en las estaciones fue de apenas 3,4 sobre 10. Además, las preocupaciones varían entre hombres y mujeres. Mientras que ellos asociaron la inseguridad principalmente con hurtos y riñas, ellas señalaron factores como el acoso sexual, los empujones y los roces.

GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
El acoso sexual, los empujones y los hurtos hacen parte de las situaciones que afectan la percepción de seguridad de los usuarios del transporte público en la capital. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Nacional plantea que el objetivo no es trasladar automáticamente las estrategias de otros sistemas, sino identificar las particularidades de Bogotá y actuar antes de que el metro entre en operación.

Convivencia

  • Agresiones
  • Ruido
  • Consumo de tabaco
  • Ventas ambulantes
  • Acoso sexual y violencias basadas en género
Fotos: Guillermo Torres
Fotos: Guillermo Torres Foto: Guillermo Torres

Vandalismo y seguridad

  • Grafitis
  • Daños a buses y estaciones
  • Bloqueo de puertas
  • Uso indebido de salidas de emergencia
  • Prácticas de alto riesgo
FOTO: COLPRENSA
FOTO: COLPRENSA Foto: Juan Páez

Evasión y fraude

  • Colarse
  • Venta o compra de pasajes en sitios no autorizados
  • Uso indebido de tarjetas preferenciales

Uso de la infraestructura

• Uso indebido de sillas prioritarias

• Obsta

c0ulización de puertas

• Animales sin las condiciones requeridas

• Comportamientos que afectan

el flujo de pasajeros

GUILLERMO TORRES REINA
GUILLERMO TORRES REINA Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Diferente percepción de riesgo

Seguridad y convivencia: el estudio también incorpora la percepción de los usuarios frente a diferentes situaciones que afectan su experiencia en el transporte.

Hombres

Relacionaron la inseguridad principalmente con:

• Hurtos

• Riñas

• Peleas

• Conflictos

Guillermo Torres /Semana
Guillermo Torres /Semana Foto: Guillermo Torres /Semana

Mujeres

Señalaron especialmente situaciones como:

• Acoso sexual

• Empujones

• Roces

• Violencias basadas en género

GUILLERMO TORRES REINA
GUILLERMO TORRES REINA Foto: Guillermo Torres