Los 100 males de TransMilenio que podrían migrar al metro

La investigación, adelantada por el Observatorio en Movilidad y Logística y el Semillero de Investigación en Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, encontró que los encuestados manifestaron haber presenciado, en promedio, 7,4 comportamientos inadecuados durante su último viaje en el transporte público.
La evasión del pago, los empujones, el uso indebido de sillas prioritarias, las ventas ambulantes, el bloqueo de puertas y las agresiones forman parte del inventario. También aparecen situaciones de mayor gravedad, como el acoso sexual y otras violencias basadas en género.
Los investigadores clasificaron las conductas en cuatro grupos: evasión y fraude, vandalismo y seguridad, convivencia y cultura ciudadana, y uso de la infraestructura. Para construir el inventario, revisaron experiencias de sistemas como los de París y Japón, además de referentes colombianos como TransMilenio y el metro de Medellín.
Otro dato que llama la atención es la percepción de seguridad: el promedio obtenido en las estaciones fue de apenas 3,4 sobre 10. Además, las preocupaciones varían entre hombres y mujeres. Mientras que ellos asociaron la inseguridad principalmente con hurtos y riñas, ellas señalaron factores como el acoso sexual, los empujones y los roces.
La Nacional plantea que el objetivo no es trasladar automáticamente las estrategias de otros sistemas, sino identificar las particularidades de Bogotá y actuar antes de que el metro entre en operación.
Convivencia
- Agresiones
- Ruido
- Consumo de tabaco
- Ventas ambulantes
- Acoso sexual y violencias basadas en género
Vandalismo y seguridad
- Grafitis
- Daños a buses y estaciones
- Bloqueo de puertas
- Uso indebido de salidas de emergencia
- Prácticas de alto riesgo
Evasión y fraude
- Colarse
- Venta o compra de pasajes en sitios no autorizados
- Uso indebido de tarjetas preferenciales
Uso de la infraestructura
• Uso indebido de sillas prioritarias
• Obsta
c0ulización de puertas
• Animales sin las condiciones requeridas
• Comportamientos que afectan
el flujo de pasajeros
Diferente percepción de riesgo
Seguridad y convivencia: el estudio también incorpora la percepción de los usuarios frente a diferentes situaciones que afectan su experiencia en el transporte.
Hombres
Relacionaron la inseguridad principalmente con:
• Hurtos
• Riñas
• Peleas
• Conflictos
Mujeres
Señalaron especialmente situaciones como:
• Empujones
• Roces
• Violencias basadas en género