Más de la mitad de las mujeres en Bogotá ha sufrido acoso sexual callejero: 73% no sabe cómo denunciarlo

El acoso sexual callejero es uno de los problemas que mas deben enfrentar las mujeres en Colombia y otros países. Hace algunas horas, la Veeduría Distrital presentó los resultados de la Encuesta de Acoso Sexual Callejero 2025, que fue realizada entre junio y septiembre del 2025 y en la que participaron unos 4.000 ciudadanos.

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Esta problemática afecta a mujeres, hombres y a otras identidades de género, de manera diferenciada. Sin embargo, las mujeres son las que más sufre este flagelo. El 51,6% de las mujeres manifestó haber vivido al menos una situación de acoso sexual entre junio de 2024 y junio del 2025, en comparación al 15,8 % de los hombres y el 56,9 % de otras identidades de género.

Las calles oscuras son los espacios que generan mayor percepción de riesgo entre las mujeres, con un 94,6 %. Foto: Getty Images/EyeEm

Respecto al temor de ser víctima de acoso sexual callejero, el 95,4% de las mujeres manifestó sentir miedo de ser acosada, frente a un 37,6% de los hombres y el 92,3% de las personas con otras identidades de género.

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“En el transporte público hay mayor vulnerabilidad de las mujeres, el 71,7 % de las encuestadas se siente segura o muy insegura, frente al 54,6 % de los hombres. En las personas de otras identidades de género, esta proporción alcanza el 69,2 %. En calles y espacios públicos, la proporción llega al 83,1 % entre las mujeres, 65,4 % entre los hombres y 76, 9 % entre otras identidades de género”, precisó.

La calle y los buses de TransMilenio fueron señalados como los principales lugares de ocurrencia de situaciones asociadas al acoso sexual callejero. Foto: Foto Gettyimages

Respecto a los espacios, la encuesta detalló que las mujeres sienten un mayor riesgo en calles oscuras, con un 94,6 %, lotes baldíos, con un 92,1 %; zonas de basura, con 90,0 % y zonas de construcción, con un 83,0 %.

Finalmente, frente a los lugares de mayor ocurrencia de situaciones asociadas al acoso sexual callejero, identificados por las mujeres encuestadas son: la calle, con 82,9 % y los buses del Sistema de Transporte Público, TransMilenio, con un 72,3 %.

La Veeduría Distrital pidió fortalecer la prevención, mejorar la seguridad en espacios públicos y facilitar las rutas de atención y denuncia. Foto: Daniel Reina

“Los resultados muestran una realidad que no podemos normalizar. El acoso sexual callejero afecta de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas de otras identidades de género. El 95,4 % de las mujeres manifiestan sentir miedo de ser acosada, frente al 37,6 % de los hombres. Esta realidad nos llama a fortalecer la prevención, mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos y hacer más visibles y accesibles las rutas de atención y denuncia”, precisó la veedora Distrital, Adriana Herrera Beltrán.

El documento precisa que hay un gran desafío en el poco conocimiento sobre mecanismos disponibles para denunciar. El 73,0 % de las mujeres señaló no saber dónde hacerlo y sólo el 8,3% de las mujeres manifestó haberlo denunciado.