Homicidios y hurtos bajaron en Bogotá, pero la inseguridad sigue preocupando a casi 7 de cada 10 ciudadanos

Bogotá Cómo Vamos, una iniciativa ciudadana que evalúa y hace seguimiento a los cambios de la calidad de vida de Bogotá, reveló el informe de Calidad de Vida de 2025, que detalla algunas de las problemáticas que tiene la capital, además de la percepción de sus habitantes en distintos temas.

¿Mejoró la seguridad en Bogotá? Este es el balance de los principales hurtos en la ciudad

Para nadie es un secreto que la seguridad ha sido uno de los puntos más problemáticos para la capital colombiana, pues los habitantes han asegurado no sentirse seguros en varias de las zonas de la ciudad. El informe de la iniciativa reveló cómo va la capital en este tema preocupante para muchos.

Se logró la incautación de un revólver calibre 38, munición y una placa de motocicleta con reporte de robo. Foto: Alcaldía de Bogotá (API) / Captura de Andrés Barrios Concejal de Bogotá / Montaje: Semana

De acuerdo con el informe, en 2025 la capital cerró con unos 1.173 homicidios, lo que significó una reducción de 3,4 % frente a 2024. La tasa quedó en 14,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra aún lejos de la meta de llevarla a un dígito.

Además, el hurto común bajó 7,8%, hasta 144.982 casos, y el hurto a personas representó el 85,1% del total, con 123.393 casos. En TransMilenio este delito no cesó, pues el hurto allí aumentó un 58,5 %.

Revelan cada cuánto ocurre un hurto en Bogotá y cuáles son las zonas donde más roban

Las cifras también indican que los delitos sexuales disminuyeron 6,7 %, pero siguen siendo un problema especialmente grave para las mujeres.

Finalmente, la extorsión cayó 20,3%, pero el informe advierte que todavía está lejos de cumplir la meta distrital.

Las reuniones ruidosas y los problemas relacionados con mascotas fueron los principales conflictos de convivencia reportados por los bogotanos. Foto: Policía Nacional / Getty Images / @PasaenBogota / Montaje: Semana

Sin embargo, no todo fueron reducciones, pues el informe detalló que las lesiones personales aumentaron un 10,2 % y que la violencia intrafamiliar creció un 11,5 % hasta los 48.816 casos.

En cuanto a la percepción de seguridad en el barrio, esta llegó a 43,6 %, muy cerca de la meta de 44 % para 2027. Si se habla de problemas de convivencia, el más común fue las reuniones ruidosas, con un 60,9 %, sumada a los problemas relacionados con mascotas, con un 57,6 %.