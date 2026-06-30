Así fue como la Policía Metropolitana logró desenredar el homicidio del taxista Jaiver Alexander Vega en el sur de Bogotá

Luego de seis meses de una investigación que combinó labores de inteligencia, análisis forenses y recolección de pruebas, la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un hombre y una mujer señalados de estar presuntamente implicados en la desaparición forzada del taxista Jaiver Alexander Vega, ocurrida en diciembre de 2025 en la localidad de Bosa.

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Sicariato en Bosa hoy 24 de junio. Foto: Screenshot 'x'

El operativo se desarrolló mediante órdenes judiciales en las localidades de Kennedy y Bosa, donde fueron detenidos los dos sospechosos, de 34 y 45 años de edad.

Las autoridades sostienen que ambos habrían participado como autores materiales de la desaparición del conductor de 42 años, quien fue visto por última vez el 19 de diciembre de 2025 cuando ingresó a una barbería ubicada en el barrio Atalaya, en el sur de Bogotá.

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La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la hija de la víctima. A partir de ese momento, el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) desplegó una serie de diligencias judiciales que permitieron consolidar un robusto material probatorio.

Entre las evidencias recolectadas se encuentran 19 elementos materiales probatorios, una tablet, una cédula de ciudadanía falsa, así como el análisis de 72 horas de grabaciones de cámaras de seguridad que enfocaban el establecimiento donde desapareció el taxista.

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Asesinan a taxista Foto: El País: Redes sociales

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo durante una inspección con técnicas de luminiscencia forense al interior de la barbería. Allí, los investigadores detectaron múltiples rastros de sangre que posteriormente fueron sometidos a análisis genéticos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que el ADN encontrado correspondía, con una alta probabilidad, a Jaiver Alexander Vega, fortaleciendo así la hipótesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad de los capturados.

Así estaba la escena del crimen después de que la Policía atendiera el caso. Foto: Noticias Caracol

Las autoridades también informaron que el hombre capturado registra antecedentes por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Ambos procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por el delito de desaparición forzada.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses enfrenta una ola de quejas y críticas por la gestión de la administración. La fiscal Luz Adriana Camargo ya fue enterada de los líos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que este resultado hace parte de la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana e hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.