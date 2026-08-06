En imágenes: presunto ladrón fue golpeado y detenido por la comunidad; Policía tuvo que intervenir

La Policía Metropolitana de Bogotá impidió la huida de un hombre de 23 años señalado de robar una cadena de oro en la localidad de Bosa. Las unidades policiales evitaron que la comunidad tomara justicia por mano propia tras la retención del individuo en la carrera 80 con calle 65 D Sur.

Con tan solo gas pimienta y un arma cortopunzante, hombre robó 42 millones de pesos en Kennedy

El procedimiento se desplegó luego del aviso oportuno brindado por los habitantes del sector a la patrulla de vigilancia. Ante el cerco establecido por los residentes, el sospechoso sufrió agresiones físicas, obligando a la intervención de los uniformados para proteger su integridad y restablecer el orden público.

Atraco terminó en impresionante balacera: un presunto delincuente muerto y otro capturado

Durante el registro personal, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola en posesión del detenido. La persona afectada acudió al lugar del procedimiento e identificó al hombre como el autor de la sustracción de la joya, la cual fue valuada en cerca de 6 millones de pesos.

Traslado judicial y antecedentes del capturado

El detenido, de nacionalidad colombiana, fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa. La Fiscalía asumió el caso para procesarlo por los delitos de hurto calificado y agravado, sumado al cargo por porte ilegal de armas de fuego.

Momento del presunto hurto. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Las indagaciones preliminares vinculan al procesado con una estructura dedicada al asalto de establecimientos comerciales en el sur de la capital. El reporte de las autoridades indica que el individuo registra antecedentes en el sistema judicial por afectaciones previas al patrimonio económico en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Sobre la trayectoria delictiva del detenido, el comandante de la Estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, sostuvo que “este ciudadano venía hurtando sistemáticamente en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, donde sustrajo una cadena de oro de un local comercial”.

Balance operativo en la zona sur de la ciudad

La comunidad acorraló y golpeó al señalado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La institución policial destacó que el procedimiento forma parte de las estrategias de control que se adelantan en los sectores comerciales. El comandante Chauta resaltó que la comunicación directa entre los vecinos y la patrulla resultó determinante para concretar la interceptación del sospechoso y la incautación del armamento.

En el marco de estas intervenciones territoriales, la Policía de Bogotá reportó un balance acumulado de operatividad. La institución registra la detención de más de 1.200 personas por diversos delitos en la localidad de Bosa, e instó a utilizar la línea 123 para reportar afectaciones a la convivencia.