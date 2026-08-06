Golpe al contrabando en Bogotá: hallan mercancía avaluada en $1.400 millones

En un operativo conjunto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Invima y la Policía Metropolitana de Bogotá, se dio una intervención para detener el contrabando, la cual detectó mercancía avaluada en cerca de $ 1.400 millones.

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Este procedimiento tuvo lugar durante la madrugada en la localidad de Los Mártires, específicamente en el centro comercial La Sabana. Gracias a esta intervención se logró identificar mercancía de origen extranjero que habría ingresado al país de manera irregular y que estaba destinada a ser comercializada en el centro de Bogotá.

Como resultado de la operación, la Dian impuso una medida cautelar de aprehensión sobre 1.271 bultos con licores, cigarrillos y artículos tecnológicos. Los productos fueron retirados del lugar en más de cinco camiones para dar continuidad al proceso de verificación establecido por la entidad.

Operación contra el contrabando en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Las labores de control incluyeron inspecciones en 11 puntos del complejo comercial, distribuidos entre cinco establecimientos y seis bodegas. En esos espacios, los funcionarios verificaron la documentación de la mercancía y encontraron productos que no contaban con los soportes necesarios para demostrar su importación y permanencia legal en el territorio nacional.

Otro de los hallazgos del operativo estuvo relacionado con la presencia de licor vencido. De acuerdo con el Invima, este producto representa un riesgo para la salud de los consumidores, por lo que quedó bajo custodia de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones correspondientes.

Aunque durante la diligencia algunos comerciantes expresaron su inconformidad con el procedimiento, las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de las estrategias para combatir el contrabando, proteger el comercio formal, salvaguardar la salud pública y prevenir afectaciones a las finanzas del Estado.

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Asimismo, las entidades recordaron que los propietarios de la mercancía aprehendida podrán aportar la documentación que demuestre su ingreso legal al país dentro de los plazos previstos por la normativa. Si dichos documentos no son presentados o no cumplen con los requisitos exigidos, el proceso legal continuará según lo planeado por las autoridades.

Esta intervención hace parte de las estrategias que adelantan las autoridades en Bogotá para fortalecer los controles sobre la comercialización de mercancías y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.