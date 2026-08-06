Inesperada reacción del hombre robado a mano armada en Bogotá: dejó sin palabras a la Policía

Un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá fue grabado por cámaras de seguridad en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el recorrido de dos personas en motocicleta por el sector antes de abordar a un peatón en la vía pública.

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En el video se ve el momento en que el parrillero bajó con un arma para intimidar al ciudadano. Durante la confrontación, el agresor despojó a la víctima de sus pertenencias, entre las que se reportó la pérdida de una cadena y una manilla de oro.

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Usando los videos del sector, usuarios en plataformas digitales vincularon las matrículas de las motocicletas y las caras de los sospechosos con un robo a un camión en Usaquén. Sin embargo, las autoridades aclararon que no hay confirmación oficial sobre la relación entre los dos eventos.

Aclaraciones de las autoridades y modalidad del hecho

Frente a las hipótesis iniciales sobre la naturaleza del caso, los voceros policiales entregaron precisiones técnicas tras revisar la información recolectada en la zona. La institución descartó que la acción delictiva corresponda a la modalidad de fleteo, clasificando el evento como un hurto a personas.

#BOGOTÁ. Sobre el mediodía de este 05AGO, un ciudadano fue víctima de fleteo cerca al CC/Gran Estación en la loc/Teusaquillo. Dos sujetos armados en una motocicleta de presunta placa GXR10H, lo despojaron de una gruesa suma de dinero, cadena y manilla de oro. Al parecer, estos… https://t.co/C1P4DznwK7 pic.twitter.com/ZqMNUSZp5A — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 5, 2026

La Policía informó sobre el caso atendido por los oficiales del cuadrante. Confirmaron que se descarta “la hipótesis de fleteo; el ciudadano confirmó que sufrió el hurto de sus pertenencias, pero la modalidad no corresponde a un seguimiento bancario”.

Igualmente, la entidad revisó el proceso legal después del arresto en la calle para empezar la acción penal. “A la víctima le hurtaron una cadena, pero el afectado manifestó que no presentaría la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación”, concluyó la Policía.

Impacto de la falta de denuncia en las investigaciones

La ausencia de un reporte formal ante las autoridades competentes dificulta el inicio de los procesos de judicialización contra los involucrados. Sin la denuncia de la persona afectada, los organismos de control encuentran limitaciones legales para emitir órdenes de captura basadas en el material en video.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para formalizar los reportes tras ser víctimas de delitos en la capital. El registro oportuno de los hechos resulta indispensable para la consolidación de las pruebas y el avance de las investigaciones judiciales en las distintas localidades.