Envían a la cárcel a pareja señalada de matar a vigilante de TransMilenio: estas son sus identidades

La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado, 19 de septiembre, que fueron enviados a prisión el hombre y la mujer que son señalados de matar a Cristian Garzón, un guarda de TransMilenio.

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Los procesados fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su novia Anngi Natalia Díaz Sierra.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado viernes, 18 de septiembre, en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el ente investigador, la situación se desató después de que el guardia de seguridad se diera cuenta que la pareja iba a ingresar a la estación sin cancelar el respectivo pasaje, lo que generó una discusión.

En medio de esto, supuestamente el hombre sacó una navaja y atacó a la víctima. Al tiempo, su pareja sentimental aparentemente lo instigó para que continuara con la agresión, mientras que varias personas miraban lo que pasaba.

Garzón resultó con una herida grave, por lo que rápidamente tuvo que ser auxiliado por sus otros compañeros, quienes lo trasladaron hasta un centro médico.

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De hecho, en algunos videos que se han hecho virales en las redes sociales se ven los momentos angustiantes que se vivieron tras la agresión. Las imágenes dejan en evidencia cómo la víctima tuvo que ser cargada por otros vigilantes, que intentaron salvarle la vida.

Lastimosamente, Cristian Garzón falleció poco después de que ingresara al hospital, la herida que recibió fue mortal y su cuerpo no aguantó.

Por su parte, la pareja involucrada en el hecho fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía, quienes los detuvieron en plena vía pública y les incautó el arma blanca con el que atacaron al vigilante de TransMilenio.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por los hoy procesados. Un juez de control de garantías los envió a prisión mientras que avanza el proceso en su contra.