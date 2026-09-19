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Denuncian chuzadas y seguimiento ilegal a testigo clave en el caso Ecopetrol. Esto pasó

Las autoridades reactivaron la atención sobre un caso que involucra a un testigo clave en una investigación que salpica a un alto exfuncionario.

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Redacción Confidenciales
19 de septiembre de 2026 a las 2:12 a. m.
Ecopetrol.
Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA conoció que las autoridades volvieron a poner la lupa sobre el caso de amenazas y persecución contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y testigo estrella contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, ante la Fiscalía. El peso recae sobre el también exgerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, quien, según las denuncias, habría perfilado a Rojas e infiltrado su esquema de seguridad y comunicaciones.

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Entre las posibles pruebas estarían pagos por cerca de 300 millones de pesos a través de la estatal petrolera y hasta 1.500 millones de pesos mediante la filial Cenit, con el fin de presuntamente extraer información financiera y chuzar su línea telefónica. Este medio conoció que dos de sus escoltas están listos para declarar ante la auditoría forense y la Fiscalía con el fin de acreditar parte de los presuntos seguimientos ilegales.