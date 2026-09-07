Ricardo Roa será acusado el próximo 30 de octubre por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022

El próximo viernes 30 de octubre, a las 2 de la tarde, deberá presentarse ante el juzgado 11 de conocimiento de Bogotá el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Desayunos, alojamientos, actos proselitistas y viajes, entre los gastos no reportados por la campaña Petro Presidente 2022

Ese día, la Fiscalía General formalizará el escrito de acusación en contra de Roa por el delito de violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales.

El caso tiene relación con las presuntas irregularidades en las fuentes de financiación y presentación de documentos ante las autoridades electorales de la campaña Petro Presidente 2022, de la cual Roa Barragán fue el gerente.

La Fiscalía reveló que la campaña Petro Presidente 2022, gerenciada por Ricardo Roa, no reportó más de 292 millones de pesos en actividades proselitistas y logísticas de la Unión Sindical Obrera. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Pgk53NKNlY — Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026

Para la Fiscalía General, la campaña presidencial no reportó de manera debida cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Igualmente, se habrían maquillado o manipulado datos para evitar superar los topes establecidos.

El ente acusador sostiene que, solamente en la primera vuelta, la violación de los topes electorales superó en más de 1.300 millones de pesos lo legalmente permitido. Sin embargo, en la presentación de los informes ante el Consejo Nacional Electoral, el monto reportado fue significativamente menor.

“En la primera vuelta la campaña reportó en cuentas claras gastos por 28,384.680 y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman 1.193.929,890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a 345.982.836, entonces tenemos que haciendo estos cálculos”, dijo el fiscal del caso durante la imputación de cargos celebrada a mediados de mayo pasado..

Estas son las tres reuniones que tienen en problemas judiciales al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de lujoso apartamento

Frente a la segunda vuelta, los gastos de campaña que no fueron reportados correspondieron principalmente a organizaciones sindicales y partidos políticos. Los gastos que no fueron reportados o quedaron por fuera de los registros entregados a Cuentas Claras y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sumaron más de 700 millones de pesos.

“Se habrían ejecutado gastos por 770.148.964 que no fueron reportados a Cuentas Claras. Una vez se hacen estas operaciones, pues no solamente excede, sino que se observa que esos gastos no fueron reportados en su totalidad, en este caso, pese a corresponder a pagos por servicios y apoyos efectivamente destinados a la campaña presidencial Petro Presidente”, enfatizó el fiscal especializado.

Fiscalía puso de presente cómo la campaña Petro Presidente 2022 manipuló y alteró los reportes financieros ante el Consejo Nacional Electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kf5rnBMQb3 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026

En la respectiva imputación de cargos, y después de que la Fiscalía General realizara todas las aclaraciones solicitadas por la defensa del procesado, Ricardo Roa se declaró inocente.

El expresidente de Ecopetrol enfrenta otro proceso penal por el presunto tráfico de influencias que se habría presentado para lograr “a un bajo precio” un apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá.