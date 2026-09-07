Soldado murió tras activación de campo minado en la vía Panamericana; Abelardo De La Espriella ordenó ir tras los responsables

El soldado profesional José Manuel López Villada murió durante una operación militar para neutralizar una amenaza con explosivos en inmediaciones de la vía Panamericana, Valle del Cauca. De acuerdo con la información difundida por el ejército este 7 de septiembre, otros dos integrantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

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Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 9 Batalla de Boyacá, de la Brigada 23, habían atendido un llamado sobre un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado en inmediaciones de Puente Mayo.

Mientras las tropas verificaban el sector, se activó un área minada que alcanzó a tres uniformados. Enfermeros de combate los atendieron inmediatamente, pero López Villada murió pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Ejército señala preliminarmente a estructura Franco Benavides

Según información preliminar del Ejército, la estructura Franco Benavides habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados para atentar contra las tropas.

La institución rechazó el asesinato y señaló que el uso indiscriminado de estos artefactos constituye una violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Las operaciones militares continúan en la zona.

Abelardo De La Espriella ordenó ir tras los responsables

Tras conocerse el ataque, Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la muerte del soldado e identificó a los dos militares heridos como Yeison Andrés Garzón Moreno y Emerson Otálvaro Rico, quienes reciben atención médica.

Además, informó que la Fuerza Pública capturó en flagrancia en Taminango, Nariño, a un hombre presuntamente relacionado con la instalación del campo minado. La justicia deberá determinar su responsabilidad y sus posibles vínculos con estructuras criminales.

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“He dado la orden de llegar hasta los responsables de este crimen y establecer quiénes lo planearon, financiaron y ejecutaron”, aseguró.

De La Espriella también lanzó una advertencia: “No permitiremos que los terroristas siembren de minas nuestras carreteras y asesinen a quienes protegen a los colombianos”.

Finalmente, afirmó que “por cada soldado o policía que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, y rindió homenaje a José Manuel López Villada.