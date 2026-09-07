Masacres en Colombia aumentaron un 14 % durante 2026: Indepaz alerta por escalada de violencia

La violencia vuelve a encender las alarmas en diferentes regiones de Colombia. Indepaz contabiliza 89 masacres en lo corrido de 2026 y advierte sobre un incremento de este fenómeno frente al año anterior, en medio de disputas territoriales que continúan golpeando principalmente a la población civil.

Estas son las cifras de la Fuerza Pública durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El dato representa un escenario especialmente preocupante si se tiene en cuenta que durante todo 2025 Indepaz documentó 78 masacres, cifra que 2026 ya superó cuando todavía faltan cerca de cuatro meses para terminar el año. De hecho, el registro de la organización mostraba 78 casos con corte al 3 de agosto de este año, lo que evidencia la rapidez con la que el número ha seguido creciendo durante las últimas semanas.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó en diálogo con Blu Radio que detrás de buena parte de estos episodios se encuentran las pugnas que mantienen diferentes estructuras por el dominio de zonas estratégicas. La situación resulta particularmente delicada en el Valle del Cauca, departamento que recientemente registró dos masacres en un lapso inferior a 48 horas.

“Lastimosamente, el Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos donde la violencia (…) se ha ensañado contra la población civil”, señaló González en declaraciones a Blu Radio. El investigador vinculó ese panorama, entre otros factores, con las disputas territoriales protagonizadas por bandas criminales y estructuras armadas.

Cali registró la masacre número 89

El caso más reciente documentado por Indepaz ocurrió este domingo 6 de septiembre en el barrio Alto Nápoles, en Cali. Según el reporte de la organización, varios hombres ingresaron a un establecimiento y dispararon contra algunas de las personas que se encontraban allí, antes de escapar en motocicletas.

El ataque dejó tres víctimas mortales: Yoni Esteban Quinayas Armero, de 32 años; Cristhian Andrés Gallego Morcillo, de 29; y Ana Julieth Grijalba Hernández, de 31 años. Indepaz clasificó el hecho como la masacre número 89 registrada en Colombia durante 2026.

La organización recordó además que sobre Cali existe la Alerta Temprana 012 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre los riesgos derivados de la presencia y actuación de diferentes estructuras criminales. Entre las dinámicas señaladas están el reclutamiento de jóvenes y la utilización de la ciudad como plataforma criminal y zona de refugio.

Para González, lo que sucede en el Valle del Cauca está relacionado con la convergencia de distintos actores. El director de Indepaz mencionó bandas como La Inmaculada y Los Flacos, así como estructuras que operan en el sur del departamento y están vinculadas al Bloque Occidental.

“Esta presencia (…) ejerce violencia, especialmente contra población civil, que son los primeros afectados por este tipo de masacres”, sostuvo.

Indepaz pone la lupa sobre las alertas tempranas

El problema no se limita al Valle del Cauca. González identificó otros puntos especialmente sensibles del territorio nacional, entre ellos Catatumbo, Chocó, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Huila y Tolima.

En medio de este panorama, el director de Indepaz cuestionó la respuesta institucional frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Estos documentos incluyen recomendaciones dirigidas a distintas entidades para anticiparse a escenarios que puedan poner en peligro a las comunidades.

“Lastimosamente, se han convertido las alertas en una serie de documentos que están diciendo lo que va a suceder, y luego sucede”, cuestionó González, quien atribuyó esta situación a problemas en la implementación de las recomendaciones por parte del Estado.

Brutal ataque en Bogotá: hombre habría golpeado dos veces en la cabeza con una piedra a guardia de seguridad

Pese al aumento reportado en las masacres, otros indicadores muestran una tendencia diferente. Según González, hasta el 7 de septiembre se habían contabilizado 104 líderes sociales asesinados, mientras que para la misma fecha de 2025 se registraban 142.

El director de Indepaz también habló de una reducción en los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz y en el desplazamiento forzado.

Ante este escenario, la organización insiste en la necesidad de proteger a la población civil, fortalecer el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y mantener alternativas de diálogo que permitan reducir los niveles de violencia en los territorios.

Indepaz ha señalado, además, que las cifras por sí solas no explican completamente el conflicto, pues detrás de ellas existen dinámicas territoriales, economías ilegales, presencia de organizaciones armadas y capacidades institucionales que inciden en la persistencia de la violencia.