En medio de la información que comenzó a circular sobre un supuesto simulacro de evacuación por terremoto en Cali, las autoridades distritales salieron a aclarar qué ocurrirá este lunes 8 de septiembre y pidieron a la ciudadanía evitar caer en desinformación.

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Los mensajes indicaban que el ejercicio se realizaría a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres confirmó que la información es falsa y que no existe ningún simulacro oficial programado para esa fecha y hora.

La aclaración cobra especial importancia ante la posibilidad de que algunas personas reciban alarmas o notificaciones en sus dispositivos y las relacionen con el supuesto ejercicio.

“Si por algún motivo suena una alarma en su celular, esto no corresponde a un ejercicio ni a un simulacro oficial. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre la información antes de compartirla y a consultar únicamente nuestros canales oficiales”, explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo Distrital.

¿Cuándo será el simulacro oficial?

La Administración Distrital aclaró que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 sí tiene una fecha establecida, pero será el próximo 21 de octubre.

El ejercicio fue establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante la Circular 0079 del 31 de agosto de 2026. Por lo tanto, cualquier mensaje que anuncie para este 8 de septiembre un simulacro oficial de evacuación por terremoto en Cali no corresponde a la programación anunciada por las autoridades.

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La Alcaldía indicó además que la información relacionada con simulacros, ejercicios de evacuación o situaciones de emergencia será divulgada oportunamente mediante sus canales oficiales y los de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a tener precaución con los contenidos difundidos mediante redes sociales y servicios de mensajería, especialmente cuando se trata de información relacionada con emergencias.

La recomendación es verificar la procedencia de los mensajes antes de compartirlos y acudir a fuentes oficiales para confirmar cualquier alerta, con el objetivo de evitar confusión entre los ciudadanos.