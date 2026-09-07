Terremoto en Cali: este lunes será demolido emblemático edificio en el barrio Cuarto de Legua

El edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la calle 4.ª con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua, será demolido este lunes 7 de septiembre luego de resultar gravemente afectado por el sismo que sacudió a Cali.

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La intervención está programada para la 1:00 de la tarde y en la zona ya fueron dispuestas las máquinas que participarán en el procedimiento. Mientras avanzan los preparativos, residentes y habitantes del sector permanecen atentos al inicio de los trabajos, que estarán acompañados por las autoridades encargadas de la atención de la emergencia y la recuperación de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, el María Mercedes Lloreda hace parte del primer grupo de 11 inmuebles que fueron identificados como estructuras que deberán ser demolidas debido a los daños estructurales provocados por el terremoto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que el procedimiento se realizará de manera controlada, teniendo en cuenta que el inmueble sufrió un colapso parcial de consideración.

“Ya tenemos identificados los primeros 11 inmuebles que deben ser demolidos. Por cierto, uno de ellos ya inició ese proceso de remoción de escombros hoy. Va a ser una demolición controlada, removiendo los escombros, debido a que fue un colapso parcial importante”, señaló el mandatario.

Según Eder, entre los 11 inmuebles que deberán ser intervenidos hay seis edificios residenciales, además de hoteles, moteles y edificaciones destinadas a actividades comerciales. La Administración Distrital aseguró que los procedimientos se adelantarán con medidas de seguridad y procurando reducir el impacto sobre las personas que resultaron afectadas.

“Quiero decirle a la ciudadanía que eso es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado, con mucho tacto, hablando con las personas afectadas de primero y asegurándonos que no queden solas”, afirmó el alcalde.

Edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en el barrio Tregua de Legua en el sur de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Vivienda para las familias afectadas

Uno de los principales anuncios realizados por el alcalde está relacionado con la atención a las familias que perderán sus viviendas como consecuencia de las demoliciones.

Eder aseguró que durante el Puesto de Mando Unificado para la reconstrucción impartió instrucciones para que las primeras soluciones habitacionales que consiga la Administración sean destinadas, de manera prioritaria, a quienes residían en los edificios que serán demolidos y a las personas afectadas por las estructuras que colapsaron.

“Hoy en el puesto de mando unificado para la reconstrucción he dado la orden de que los primeros apartamentos y las primeras soluciones de vivienda que tengamos, ojalá muy próximamente, sean para las personas que viven o que habitaban en estos edificios que serán demolidos, también junto a las personas de los edificios que colapsaron”, indicó Eder.

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La demolición del María Mercedes Lloreda marca así el comienzo de una nueva etapa en la recuperación de las zonas de Cali que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Las autoridades deberán continuar con la evaluación de las estructuras comprometidas y definir el procedimiento para los otros inmuebles incluidos en el listado de edificaciones que representan riesgo y requieren demolición.