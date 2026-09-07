RaDAR de Ayuda, la apuesta ciudadana para que la solidaridad llegue donde más se necesita

Más de 50 voluntarios y diez iniciativas ciudadanas que buscan verificar necesidades, conectar a quienes requieren apoyo con quienes pueden ofrecerlo y hacer seguimiento a la respuesta.

Después del terremoto del 10 de agosto, en medio de la emergencia comenzaron a surgir múltiples iniciativas ciudadanas para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Había personas, empresas, fundaciones y organizaciones dispuestas a ayudar, pero también un problema: la información estaba dispersa y no siempre era posible saber qué comunidades habían recibido apoyo y cuáles continuaban esperando.

Terremoto en Colombia afectaciones en Pereira Foto: Raúl Palacios

De esa necesidad nació RaDAR de Ayuda, un colectivo ciudadano que busca convertirse en un punto de encuentro digital para articular la respuesta ante emergencias en Colombia.

“Había muchísima gente necesitando ayuda, pero también muchísima gente queriendo ayudar. La solidaridad estaba ahí. El problema era que muchas veces no sabíamos cómo conectarla”, explicó Valeria, integrante de la iniciativa.

La plataforma RaDARdeAyuda.co permite reportar necesidades y registrar ayudas disponibles. Su trabajo se concentra en tres acciones: reportar, conectar y monitorear. Según Toro, el objetivo es centralizar y verificar la información, articular respuestas y hacer seguimiento para conocer qué ayuda llegó, a quién y qué necesidades persisten.

Fortalecen apoyo técnico a municipios del Valle afectados por el terremoto Foto: Foto: Gobernación del Valle

La iniciativa reúne actualmente a diez plataformas y colectivos que surgieron o participaron en la respuesta a la emergencia: Radar de Rescate, AyudaMutua, La Teacher, Colombia es Una, raDAR, Aquí Hace Falta, SUMA, Somos Colombia APP, Que Llegue, Dónde Puedo Ayudar y Nexo Colombia.

La alianza surgió después de que sus integrantes identificaran que, aunque trabajaban desde diferentes lugares y con distintas herramientas, intentaban resolver partes de un mismo problema.

“Si el problema era la desconexión, nosotros no podíamos responder estando desconectados también”, señaló Toro.

Hoy, RaDAR de Ayuda cuenta con más de 50 voluntarios de distintas disciplinas, organizados en cinco equipos denominados “RaDARes”: Ecosistema, Tecnología e Integración, Verificación y Cumplimiento, Impacto y Sostenibilidad y Articulación.

La plataforma no recibe ni administra dinero o donaciones físicas. Su función es conectar a las comunidades que reportan necesidades —como alimentos, medicamentos, herramientas o apoyo para remover escombros— con personas, empresas y organizaciones que tienen recursos o capacidades para responder.

Las necesidades, además, han cambiado con el paso de los días. A las solicitudes iniciales de primera necesidad se han sumado requerimientos relacionados con reconstrucción, vivienda, salud, tejido social y reactivación económica.

“La emergencia no termina cuando dejamos de hablar de ella”, advirtió Toro. La apuesta de RaDAR de Ayuda es que la herramienta trascienda la actual crisis y permita a Colombia contar con una red permanente para responder a futuras emergencias.

El terremoto no se puede olvidar: a casi un mes de la emergencia, las nuevas cifras siguen causando preocupación

“Las emergencias van a seguir ocurriendo, pero la forma en la que nos organizamos para responder a ellas sí puede cambiar”, concluyó.