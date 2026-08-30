En el marco de la alocución presidencial de la noche de este domingo 30 de agosto de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció a la ciudadanía el fin de las mesas sin voluntad de paz, quien afirma que este proceso fue heredado de “la falsa paz total que no fue más que la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”.

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Durante su discurso, el jefe de Estado ha decidido poner fin a tres procesos de diálogo a través de la expedición de nueve resoluciones que terminan los espacios que habían sido adelantados con varios grupos criminales.

Las bandas de delincuencia con las que el Gobierno nacional termina las mesas de paz son las estructuras vinculadas con alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), los denominados Comandos de Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El presidente Abelardo De La Espriella informó que la razón para dar por terminadas las mesas de diálogo es que no existe una voluntad real y verificable de paz en el país, mucho menos de casos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que se encargue de justificar y mantener a lo que De La Espriella denomina como “farsas”.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para impunidad”.



De esta manera nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA pone fin a 3 de las mesas de negociación que todavía hacían parte de la fracasada ‘Paz Total’.



Absolutamente de acuerdo: Basta de… pic.twitter.com/TUCsYtyajs — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 31, 2026

Adicionalmente, el mandatario aclaró que las resoluciones expedidas también dejan sin efecto aquellos reconocimientos y designaciones que se encargaban de permitir la participación oficial de representantes, voceros y negociadores en estos espacios.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y los beneficios, sin que haya contraprestaciones reales”, comentó el presidente en su alocución.

Para concluir, el mandatario hizo un llamado a los delincuentes del país que quieren persistir con el uso de armas y crimen, afirmando que encontrarán enfrente toda la capacidad legítima del Estado.

“Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho. No habrá paz a cambio de impunidad; habrá autoridad, justicia y Estado en cada rincón de Colombia”, exclamó el presidente.