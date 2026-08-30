Atacan Escuadrón Móvil de Carabineros y unidades de la Policía en Ataco, Tolima: dos uniformados resultaron heridos

En la tarde de este domingo, 30 de agosto, se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en Tolima, que se suma a los demás hechos de orden público que se han venido presentando en el departamento.

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A los graves incendios forestales en varios sectores del departamento se suman los ataques contra la Fuerza Pública, que en esta ocasión se registraron en el municipio de Ataco, Tolima, contra la estación de Policía.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un camión que transportaba un escuadrón de la Unidad de Carabineros de la Policía Nacional y la estación de Policía del municipio fueron el blanco de los criminales.

El ataque se presentó con drones cargados con explosivos que fueron arrojados contra las unidades de policía, poniendo en riesgo el camión con uniformados y la estación de la Policía en el municipio.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó los hechos ocurridos en la tarde de este domingo y se pronunció sobre la ola de violencia que viene azotando al departamento en el último mes.

“Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado. Es una línea de violencia que los grupos criminales vienen intentando imponer en el Tolima desde el primero de agosto. En las últimas semanas han atentado de distintas maneras contra nuestra Fuerza Pública, y hoy nuevamente lo hacen en Ataco”, señaló Matiz.

La gobernadora explicó que el ataque se registró con drones cargados con explosivos, los cuales iban dirigidos directamente contra el Escuadrón Móvil de Carabineros y las unidades de la Policía, poniendo en riesgo un camión con uniformados y la Estación de Policía.

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“Rechazamos categóricamente esta escalada criminal. No vamos a permitir que quienes utilizan el terror pretendan desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de nuestros municipios”, manifestó.

Matiz explicó que ya se está coordinando con la Fuerza Pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a esta situación y proteger a nuestros uniformados y la población civil.

El balance preliminar del ataque de este domingo deja dos uniformados de la Policía Nacional heridos.

La gobernadora resaltó que este ataque se suma al de hace un par de días, cuando calificó como “demencial y sociópata” el comportamiento inhumano y frío que han tomado las disidencias Farc, más específicamente el frente Gerónimo Galeano, al hostigar y atacar con drones.

“Una actitud pirómana y antisocial, máxime en este momento, cuando necesitamos unidad y solidaridad frente a la emergencia por los incendios. Hoy puede que se sientan “victoriosos” por ese despreciable ataque, pero continuaremos en los frentes de batalla que sean necesarios contra los incendios y los terroristas, con toda la actitud, la determinación y Dios en el corazón. No nos doblegarán", señaló el pasado 25 de agosto.