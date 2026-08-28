Con un dron y ráfagas de fusil, delincuentes atacaron Puerto Saldaña de Rioblanco, en el sur del Tolima

Momentos de angustia vivieron la tarde de este viernes, 28 de agosto, los habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, al sur del Tolima.

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En horas de la tarde, desde diferentes puntos de esa población se escucharon ráfagas de fusil dirigidas contra la Fuerza Pública.

Uno de los momentos de mayor zozobra sucedió cuando un dron comenzó a sobrevolar la zona.

Sin embargo, según la V División del Ejército, “la oportuna reacción de las tropas permitió neutralizar un dron cargado con explosivos, que iba a ser empleado de manera criminal para atentar contra la población civil y las tropas de la #SextaBrigada”.

El aparato fue derribado luego de que los soldados reaccionaran y lo impactaran con disparos.

“Mediante fuego controlado, impactaron el dispositivo, provocando su activación en el aire y evitando que alcanzara el casco urbano, donde se encontraba población civil”, explicó el Ejército.

“Estos hechos evidencian el grave riesgo al que grupos terroristas están exponiendo deliberadamente a comunidades inocentes mediante el uso de drones cargados con explosivos”, agregó la fuente militar.

La Defensoría del Pueblo presentó el lunes 24 de agosto un informe titulado Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, que reúne indicadores sobre desigualdad y derechos sociales, violencia armada y paz, ambiente, ruralidad y garantías para el ejercicio de las libertades democráticas.

En este, reveló cifras preocupantes sobre la violencia y el crecimiento del uso de aparatos como los drones entre los grupos armados.

“La criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan. Actualmente están vigentes 120 alertas tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos”, indicó la entidad.

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“A ello se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas”, señaló.

Uno de esos casos sucedió en Segovia, donde una familia de tres personas murió tras un atentado con un dron.

“La persistencia de las violencias también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas. El desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales afectaciones sobre la población civil”, dio a conocer ese órgano de control.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, presentó el lunes 24 de agosto un informe titulado 'Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir'. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos”, puntualizó.