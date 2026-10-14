Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco y reveló chat privado sobre su “shippeo” en ‘MasterChef’

La presentadora Claudia Bahamón y la actriz Verónica Orozco protagonizaron un ameno intercambio de mensajes que no tardó en llamar la atención de los seguidores del programa de cocina MasterChef Celebrity.

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A través de sus historias en redes sociales, la conductora del formato compartió una captura de pantalla en la que la participante le hacía un reclamo en tono de broma por la falta de comunicación entre ambas durante las últimas semanas.

La interacción, que expuso la complicidad y buena relación que suele caracterizar el trato de la presentadora con las celebridades del concurso, rápidamente comenzó a difundirse en diversas plataformas y páginas de entretenimiento.

Según lo expuesto en la imagen publicada por Bahamón, la actriz de producciones como A corazón abierto y Las de siempre se dirigió a la presentadora para cuestionar de manera jocosa el distanciamiento reciente tras el rodaje.

“Claudia María, un llamado al orden. ¿Me olvidaste ya tan rápido? ¿Fue shippeo de un día acaso?”, le escribió Orozco en el mensaje directo. El término shippeo, de uso común en plataformas digitales, hace referencia al deseo de los seguidores o involucrados de ver una relación cercana o entrañable entre dos personas.

Ante el comentario, Claudia Bahamón no dudó en tomarse la situación con humor y compartir el momento con sus millones de seguidores en Instagram. “Tenía que echarla al agua, jajaja. La amo, Verónica Orozco”, añadió la presentadora en la publicación que acompañó la captura del chat.

A lo largo de las distintas temporadas del formato en Colombia, Claudia Bahamón se ha consolidado no solo como la conductora del espacio, sino también como un punto de apoyo emocional para los participantes durante el nivel de exigencia que demanda la cocina.

Esta cercanía suele manifestarse tanto en las transmisiones del programa como en el contenido detrás de cámaras que los mismos concursantes y la producción comparten en redes sociales.

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El intercambio entre Orozco y Bahamón refleja el ambiente de amistad que trasciende la pantalla tras las extensas jornadas de grabación.

Hasta el momento, la interacción ha sido tomada como un momento relajado entre ambas figuras, generando comentarios por parte de la audiencia que sigue de cerca el desarrollo de MasterChef Celebrity.