“Los hombres tienen miedo”: Amparo Grisales reitera su postura y arremete contra el feminismo

La actriz y jurado del programa Yo me llamo, Amparo Grisales, volvió a ser centro de conversación pública tras reiterar sus opiniones respecto al movimiento feminista en una reciente entrevista concedida al periodista Gustavo Gómez en el espacio Los Protagonistas, de Caracol Radio.

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Durante la entrevista, la artista abordó sus reflexiones sobre la edad, su rutina de bienestar de más de cuatro décadas y su percepción sobre el cortejo entre hombres y mujeres en la actualidad.

Durante la entrevista radial, Grisales expresó de forma categórica su posición frente al movimiento que busca la igualdad entre mujeres y hombres: “Yo siempre he estado en contra del feminismo; me parece que eso no funciona”.

La actriz aclaró que su rechazo no se dirige a la equidad de derechos, sino a lo que considera excesos en ciertas dinámicas del movimiento, al asegurar que no se considera una persona machista.

En su intervención, argumentó que, bajo su perspectiva, el feminismo ha generado un entorno donde los hombres sienten temor al momento de interactuar o expresar halagos.

“Los hombres tienen miedo”, afirmó la actriz, añadiendo que también existen situaciones en las que los hombres son víctimas de agresión o acoso y no siempre encuentran espacios para ser escuchados o recibir el beneficio de la duda.

Para ilustrar su punto, mencionó procesos judiciales por acoso en la industria del entretenimiento en Hollywood; expresó su opinión sobre denuncias presentadas décadas después de ocurridos los hechos.

“Cuando el señor ya es abuelo, ya está enfermo, tiene los nietos grandes, vienen a meterlo en esos líos; me parece que eso no es humano”, afirmó la actriz.

Esta postura no constituye un planteamiento nuevo en el discurso de la actriz manizaleña. En 2018, durante un debate, Grisales defendió el “derecho al piropo”.

En intervenciones posteriores ante diversos medios de comunicación, Grisales ha mantenido la tesis de que existe una brecha creciente en el coqueteo tradicional.

A pesar de la controversia, la entrevista le dio a la actriz la oportunidad de hablar sobre su filosofía de disciplina mental, espiritual y física que mantiene a sus 70 años.

Según explicó, su estado físico responde a un hábito sostenido desde la infancia, época en la que practicó baloncesto y voleibol competitivo representando al departamento de Caldas.

En el plano alimenticio, Grisales recordó que mantiene una dieta vegetariana desde hace 40 años, basada en la eliminación de carnes rojas, pescados y mariscos.

Según detalló, esta decisión responde a una convicción sobre el impacto emocional que el estrés del sacrificio animal genera en el organismo.

Asimismo, enfatizó el cuidado del entorno mental mediante la meditación, la limitación en el consumo de noticias trágicas y el distanciamiento de las redes sociales para mitigar el estrés generado por el celular.

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La jurado de Yo me llamo describió su carrera actoral como la relación más estable de su vida, destacando la influencia de su madre en sus inicios artísticos en el Instituto de Bellas Artes de Manizales.

De igual manera, aconsejó a las nuevas generaciones de la actuación mantener la autenticidad y evitar la presión de los estándares homogéneos de belleza promovidos en redes sociales.