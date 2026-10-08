“Te pido perdón”: la conmovedora confesión de Tuto Patiño a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity’

Durante la más reciente entrega del formato gastronómico MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN, el actor colombiano Tuto Patiño protagonizó uno de los momentos de mayor carga emotiva de la temporada.

Murió Piero, el cantautor de ‘Mi viejo’; acaba de cumplir 81 años

En el marco de una dinámica de reto de “caja misteriosa”, en la que los concursantes disponían de un teléfono para enviar un mensaje no entregado en el pasado, el participante decidió dedicar sus palabras a Alejandra, su exnovia fallecida años atrás a causa de un agresivo cáncer.

El testimonio del participante generó una reacción inmediata dentro de la cocina, impactando a sus compañeros de competencia, a Claudia Bahamón y a integrantes del jurado como la chef Belén Alonso, además de un amplio eco en las redes sociales.

El reto exigía a los participantes conectar con vivencias personales significativas para inspirar o acompañar sus preparaciones.

Al descubrir el elemento simbólico dentro de la caja misteriosa, Patiño tomó la palabra para relatar la experiencia vivida con quien fuera su pareja en la juventud.

Según el relato del actor en pantalla, Alejandra fue diagnosticada con un cáncer de rápida evolución que provocó su deceso en un periodo inferior a un año.

Patiño explicó ante las cámaras que en aquel momento la relación ya había terminado y que no le fue posible entablar una conversación final con ella para cerrar ese ciclo.

El actor detalló que intentó comunicarse telefónicamente tres días antes de su fallecimiento; sin embargo, por decisión del entorno familiar de la joven, el contacto no se concretó.

“Fue una persona muy especial para mí, marcó mi vida, me enseñó qué no se debe hacer para poder armar un equipo en pareja”, expresó el actor durante la emisión.

Asimismo, aprovechó el espacio televisivo para extender una disculpa simbólica: “Te quiero decir que perdón si alguna vez en tu vida te hice daño; nunca fue mi intención hacerle daño a una persona que fue tan importante en mi vida”.

Patiño añadió que conserva afecto por el recuerdo de su expareja y mantendrá disposición permanente hacia la familia de ella.

Las palabras dichas por el actor provocaron reflexiones inmediatas entre los presentes en la cocina de MasterChef Celebrity.

La presentadora Claudia Bahamón no ocultó su emotividad ante las palabras de Tuto y destacó el valor de reconocer las vivencias del pasado como parte del proceso de crecimiento personal.

La chef mexicana Belén Alonso también se mostró visiblemente afectada durante el programa.

“Pilas con dar billete”: Pipe Bueno enciende las alarmas por supuesto engaño en TikTok con su imagen

En su intervención, Patiño contextualizó que esta vivencia del pasado contribuyó a su madurez personal y emocional, lo que le permite hoy en día construir una etapa sólida en su vida afectiva actual junto a su esposa, Ruddy Pineda.

Tuto Patiño, reconocido en la televisión colombiana por su participación en diversas producciones dramáticas y su trayectoria en el modelaje, continúa su paso por la competencia de MasterChef Celebrity.