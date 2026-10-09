“Así hacía el Tino con Karina y conmigo”: la frase de Yuli Ruiz en un reality que encendió las redes y la respuesta de Asprilla

Durante la transmisión del formato internacional de telerrealidad El Sultanato, grabado en Miami, la modelo y empresaria colombiana Yuli Ruiz generó conversación en redes sociales tras realizar una mención espontánea que involucró al exfutbolista de la Selección Colombia Faustino ‘el Tino’ Asprilla y a la creadora de contenido Karina García.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia abordó el tema durante una charla con sus compañeros de programa sobre dinámicas económicas y relaciones de pareja.

En medio de la conversación sobre los denominados sugar daddies, Ruiz lanzó un comentario que captó la atención de los espectadores: “Da la black para que uno vaya de shopping, eso es una sensación espectacular. Así hacía el ‘Tino’ Asprilla con Karina y conmigo”.

De acuerdo con las imágenes difundidas del programa, segundos después de pronunciar la frase, la participante reaccionó con sorpresa al notar que el comentario había sido captado por los micrófonos del estudio.

“…Se me salió, se me olvidó e hice el comentario (…). Menos mal, casi no se escuchó”, expresó Ruiz en ese momento durante el desarrollo del formato.

Luego de que los seguidores del programa le notificaran mediante la herramienta de superchat que sus palabras habían trascendido a las redes sociales y generado especulaciones sobre supuestos vínculos sentimentales o financieros, Yuli Ruiz decidió hablar del tema ante las cámaras para matizar sus declaraciones iniciales.

La modelo precisó que la relación que tanto ella como Karina García mantienen con el exfutbolista se basa exclusivamente en una amistad de larga data.

“Les voy a decir de una vez; Karina y mi persona somos superamigos de El Tino, lo conoce mi familia full, es casi que familia, pero si ustedes quieren sacar todo de contexto (…) Somos amigos desde hace muchos años”, afirmó la creadora de contenido nacida en Calarcá, Quindío.

Cabe señalar que la cercanía entre Ruiz y García es conocida por sus seguidores. Ambas habían coincidido anteriormente en proyectos de entretenimiento como Las divas del fútbol, una producción audiovisual que reunió a diversas figuras del modelaje vinculadas al entorno deportivo nacional.

En medio de la coyuntura mediática provocada por la difusión del video, Faustino Asprilla fue consultado de manera informal sobre el concepto de sugar daddy durante una dinámica de preguntas realizada por la periodista deportiva Melissa Martínez, con quien comparte panel en la cadena ESPN.

El exdelantero respondió con el tono jocoso que habitualmente caracteriza sus intervenciones públicas, sin hacer referencia directa o detallada a las declaraciones de Ruiz.

“Pero si la última que me levanté tenía más años que yo”, afirmó Asprilla entre risas.

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Asimismo, al ser cuestionado sobre sus finanzas en el mismo tono informal, el exfutbolista añadió: “Yo tengo todo quebrado. Si usted me mira la rodilla derecha, fue la primera que se quebró”.

Por su parte, la influenciadora Karina García no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a las menciones hechas en el reality show.

García se encuentra actualmente a la espera de su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante urbano Kris R; mientras tanto, Ruiz continúa su participación en El Sultanato.