El apellido Dangond ha estado ligado durante años a uno de los nombres más reconocidos del vallenato contemporáneo. Sin embargo, el nuevo capítulo musical de Monáco, hijo de Silvestre Dangond, toma una dirección diferente. A sus 19 años, el joven artista presentó ‘Un arrunchis más’, un sencillo que mezcla funk, electrónica y sonidos urbanos, con el que comienza una nueva etapa profesional respaldada por Sony Music Latin y Sony Music Colombia.

El lanzamiento, que llegó a plataformas digitales el 17 de noviembre, marca su ingreso al sello discográfico internacional y pone sobre la mesa una propuesta que se distancia de los sonidos tradicionales del vallenato. En lugar de seguir la ruta musical de su padre, Monáco explora una identidad atravesada por influencias alternativas, bases electrónicas y una estética que busca ir más allá de una canción para construir un concepto narrativo y visual.

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Monáco ha comenzado a abrirse camino con composiciones y producciones propias, buscando que su nombre tenga un significado más allá de su parentesco. Antes de firmar con Sony Music Latin, el joven había publicado cerca de doce canciones de manera independiente. Ese recorrido le permitió experimentar con diferentes sonidos, explorar su faceta de compositor y productor y empezar a desarrollar una audiencia alrededor de su proyecto. En ese camino también hubo espacio para compartir créditos con su padre: ambos participaron en ‘No tenemos la culpa’, canción incluida en ‘Intruso’, álbum que Silvestre Dangond publicó en 2022. La colaboración fue uno de sus primeros acercamientos visibles a la industria musical desde un lugar distinto al de ser el hijo del artista.

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La historia de ‘Un arrunchis más’ también tiene un origen poco convencional. La canción nació de un encuentro inesperado en un ascensor de Boston con una persona a quien conocía de Miami y con la que llevaba cerca de dos años sin hablar. Lo que inicialmente fue una coincidencia terminó convirtiéndose en una historia de coqueteo y en la inspiración para una letra que habla de prolongar un encuentro, incluso sin que exista un compromiso sentimental.

Monáco, hijo de Silvestre Dangond, comienza a construir su propio camino musical con ‘Un arrunchis más’, un sencillo que mezcla funk y electrónica y marca su debut con Sony Music Latin, lejos de los sonidos tradicionales del vallenato. Foto: Instagram @themonacoo

El sencillo, además, abre oficialmente una nueva etapa de su proyecto creativo llamado ‘Costa Colmillo’, un universo que comenzó a desarrollar en 2025 y que no se limita a la música. La propuesta incluye una narrativa visual, personajes y escenarios imaginarios que acompañan sus composiciones.

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Silvestre Dangond ha expresado públicamente el orgullo que siente por compartir música con su hijo. Cuando ambos presentaron ‘No tenemos la culpa’ en 2022, el cantante vallenato manifestó su emoción por el proyecto y lo describió como un momento especial para un padre que también es artista. ”Me he sentido tan lleno de amor y de orgullo durante todo este proceso”, dijo entonces, al referirse a la colaboración. Monáco también reconoció en aquella oportunidad el valor de los consejos y el respaldo de su padre, de quien dijo admirar su carrera.