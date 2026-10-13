“Es una bajeza”: Jairo Martínez defiende a la primera dama Ana Lucía Pineda tras críticas de Matador

El empresario y exjurado de Yo me llamo, Jairo Martínez, se pronunció públicamente para respaldar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras los recientes cuestionamientos realizados por el caricaturista Julio César González, conocido como Matador.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Martínez calificó como inaceptables los señalamientos hacia la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y destacó el trabajo de carácter humanitario que, según su testimonio, ella ha desarrollado de manera continua desde su llegada a la casa de Nariño.

De acuerdo con lo expresado en su cuenta de Instagram el pasado domingo 12 de octubre, el empresario explicó que decidió enviar su mensaje en una jornada marcada por el duelo personal tras el fallecimiento de Fabio Tobarra, una persona cercana a quien despidió junto a su familia en Barranquilla.

“Estuve pensando en estos personajes que critican a las mujeres sin conocerlas, estos personajes que se atreven a juzgar a mujeres, cuando para mí el ser más sagrado en la vida es la mujer”, dijo Martínez.

Durante su intervención, el exjurado cuestionó las críticas orientadas hacia las mujeres en la esfera pública y rechazó la postura adoptada por el caricaturista frente a Pineda.

En sus palabras, el actuar del publicista respecto a la primera dama constituyó una falta de respeto hacia la trayectoria de la primera dama.

“Meterse este tipo con Ana Lucía Pineda, para mí ha sido la bajeza más grande y la cobardía más grande que he visto en mi vida”, manifestó.

En la grabación, Martínez hizo referencia a las actividades sociales atribuidas a Ana Lucía Pineda y sostuvo que estas datan de tiempo atrás.

El empresario recordó las jornadas de recolección y entrega de víveres adelantadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, afirmando haber presenciado directamente la gestión humanitaria de Pineda y de su entorno familiar.

“Yo me acuerdo en la pandemia cuando armaron esas despensas para ayudar a todas las personas, ellas junto con Abelardo y con el resto de su familia”, expuso Martínez en su video.

Asimismo, mencionó haber observado el trabajo en puntos de acopio para atender situaciones de contingencia en Colombia y otros países de la región.

El empresario puntualizó que, si bien la ciudadanía y la opinión pública tienen el derecho de solicitar explicaciones o hacer veeduría sobre el destino y la transparencia de los recursos, el debate no debe derivar en agresiones personales.

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Las declaraciones de Jairo Martínez se dan en un momento de intensa polarización en redes sociales, generado por las publicaciones del caricaturista Matador dirigidas a la gestión de Ana Lucía Pineda y el entorno cercano del presidente Abelardo De La Espriella.

La figura de la primera dama ha sido objeto de diversas opiniones en la conversación en redes sociales, dividiendo las reacciones entre sectores que respaldan las labores de la jefatura de Estado y sectores críticos que exigen mayor control y veeduría sobre dichas iniciativas.