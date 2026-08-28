Asesinato de dos escoltas de la UNP en Cajibío agrava situación en el Cauca; hubo hostigamientos en Jambaló y Almaguer

Dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron asesinados este viernes, 28 de agosto, en una vía que comunica a la vereda El Carmelo, a 30 minutos del casco urbano de Cajibío, en el Cauca.

Presidente Abelardo De La Espriella soltó pulla en su visita a Cali: “Lo que había era vago y flojo”; este es el video

Los cadáveres de los funcionarios fueron encontrados boca abajo, con tiros de gracia, y uno de ellos tenía un letrero en el que lo señalaban de ser colaborador de las Farc.

Una fuente consultada en la zona por SEMANA aseguró que los dos funcionarios, que estaban asignados a la protección de un integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y estaban en la finca Santa Marta, en inmediaciones de la vía Panamericana, fueron despojados de su camioneta y llevados lejos de ese lugar, donde fueron ultimados.

Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal en Cajibío y allí se realizarán las labores de plena identificación y posterior entrega a sus familiares.

Este hecho se suma a una cadena de acciones armadas ocurridas este viernes en el Cauca. Una de ellas fue el hostigamiento al Ejército en Almaguer, un municipio del sur del departamento, donde los militares repelieron a los delincuentes.

Además, se registró otro hostigamiento pasadas las 1:30 p. m. contra el Ejército en Jambaló, en el norte del Cauca.

Estos hechos ocurren en medio de la asamblea del Plan de Vida Proyecto Global, que se celebra en el mismo casco urbano, donde se encuentran reunidas cientos de personas.

Sobre lo ocurrido, se pronunció Tejido por la comunicación, una agrupación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

“Exigimos el respeto a la vida y la integridad de todas las comuneras y comuneros que se encuentran reunidos en ejercicio de asamblea. Exigimos a los actores armados respeto a la comunidad y al ejercicio de gobierno propio”, dijeron a través de sus redes sociales.

Liberan a joven secuestrada por las disidencias mientras trabajaba en una estación de servicio en Cauca

SEMANA consultó con autoridades en Almaguer y Jambaló, que manifestaron que no hubo personas heridas, pero pidieron que sus nombres no fueran mencionados por temor a represalias de los grupos armados.

En Cajibío, también hoy, se conoció la liberación de Katherin Yulieth Camayo, joven que había sido secuestrada recientemente en una estación de servicio de esa población.

También en Cajibío resultó herido de gravedad por un tiro en el tórax el exalcalde Luis Carlos Olarte Sánchez.

Tras el atentado, fue trasladado a Popayán para que fuera intervenido quirúrgicamente.

El exalcalde de Cajibío, Luis Carlos Olarte Sánchez, fue víctima de un ataque armado mientras se movilizaba por la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Cali. Foto: Suministradas