Reportan temblor en Colombia la noche de este miércoles 26 de agosto: Servicio Geológico confirmó epicentro

El movimiento sísmico ocurrió la noche de este miércoles 26 de agosto y tuvo una magnitud de 3.6 a una profundidad de 40 kilómetros, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo como epicentro el departamento del Chocó.

De acuerdo con el boletín emitido por la entidad, el sismo se presentó a las 9:01 p. m., hora local.

Este nuevo movimiento hace parte de la actividad sísmica que se ha venido registrando en el departamento del Chocó, donde el SGC ha reportado varios eventos con epicentro en municipios como Istmina y Sipí durante los últimos días.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

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Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.

Sismos a lo largo del día

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó, a través de sus redes sociales y canales oficiales, el registro de nueve eventos sísmicos ocurridos durante la jornada, entregando detalles sobre la ubicación de los epicentros, magnitudes y profundidades de cada movimiento.

El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El SGC recordó que Colombia es una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la ocurrencia de estos fenómenos hace parte de la dinámica natural del territorio.

A través de sus publicaciones, la entidad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de prevención y seguridad en caso de sentir un movimiento telúrico.