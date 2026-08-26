El movimiento sísmico registrado este miércoles 26 de agosto volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica en el país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó detalles del evento y explicó por qué estos tipos de movimientos son frecuentes en una zona específica del territorio nacional.

Fuerte temblor de más de 5 grados sacudió a Colombia este miércoles: SGC entregó detalles del epicentro y la profundidad

SGC explicó dónde ocurrió el sismo

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 5.1 y ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander.

El funcionario agregó que el movimiento fue percibido ampliamente. “A la hora tenemos más de 2.000 reportes de sentidos de más de cien centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia”, explicó.

La razón por la que esa zona registra tantos sismos

Más allá del evento puntual, el SGC destacó que Los Santos hace parte de una región conocida como el nido sísmico de Bucaramanga, una zona donde se concentra una cantidad relevante de movimientos telúricos. Tovar explicó que allí “se presenta cerca del 40 % al 60 % de la actividad sísmica diaria”.

El coordinador recordó que Colombia mantiene una actividad sísmica constante debido a los procesos geológicos que ocurren bajo el territorio. “Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica”, afirmó.

SGC descartó relación con el terremoto del 10 de agosto

Una de las principales aclaraciones entregadas por el funcionario fue que el movimiento de este miércoles no debe interpretarse como una continuación del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto.

“Este evento del día de hoy no tiene relación directa con el ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026”, aseguró Tovar.

Según explicó, aquel terremoto estuvo asociado con un proceso de subducción, mientras que el sismo de este miércoles corresponde a otro contexto geológico.

Finalmente, Tovar recordó que el primer reporte del SGC es automático y puede cambiar después de una revisión especializada. “Generalmente, desde el Servicio Geológico Colombiano emitimos un boletín automático preliminar, que posteriormente es revisado por los sismólogos y se emite un boletín actualizado”, indicó.