Videos | Así se vivió el temblor de más de 5 grados que sacudió a Colombia este miércoles: se sintió con fuerza en varias regiones

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó a las 11:45 a. m. de este miércoles, 26 de agosto, un fuerte movimiento telúrico en el país de magnitud de 5.1. El evento sísmico que tuvo como epicentro Los Santos, en Santander, con una profundidad de 149 km, se sintió en diferentes ciudades del territorio nacional.

Fuerte temblor de más de 5 grados sacudió a Colombia este miércoles: SGC entregó detalles del epicentro y la profundidad

Los ciudadanos de diferentes ciudades del país reportaron que se sintió el movimiento en varias regiones colombianas, siendo la Andina una de las más mencionadas.

Bogotá

La capital del país fue una de las ciudades donde el temblor se sintió con mayor intensidad. Tras el movimiento telúrico, varios ciudadanos compartieron en redes sociales videos en los que quedó registrado el momento de la evacuación.

Por su parte, el Gobierno informó que mantiene el monitoreo de la situación, mientras las autoridades y organismos de gestión del riesgo adelantan las verificaciones correspondientes para determinar si se presentaron afectaciones tras el sismo.

Bucaramanga

Otra de las ciudades donde se sintió con fuerza el movimiento telúrico fue Bucaramanga, ubicada relativamente cerca del área donde se registró el epicentro, en el municipio de Los Santos, Santander. Así lo dieron a conocer algunas personas a través de redes sociales.

Ibagué

También fue percibido por habitantes de Ibagué, Tolima. Este movimiento generó reportes de ciudadanos sobre la intensidad con la que fue experimentado en varias ciudades a través de redes sociales como X.

Además, en el Palacio de Justicia de esa ciudad se registró una situación particular, pues varios trabajadores tuvieron que ser evacuados como medida preventiva ante el fuerte temblor que sacudió al país este miércoles.

#Temblor | 🚨El #Palacio de #Justicia de #Ibagué, fue evacuado como medida preventiva tras el sismo de magnitud 5,4 registrado este miércoles, cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Santander. https://t.co/y2NwLGkv3H pic.twitter.com/AJiRNAb60H — Conlaverdad.com (@ConLaVerdad_) August 26, 2026

Hasta el momento, las entidades de gestión del riesgo y organismos de control no han reportado daños materiales, personas fallecidas o lesionadas como consecuencia del temblor que sacudió a los colombianos durante la mañana de este miércoles.