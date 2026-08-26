Capturan a cuatro presuntos integrantes del frente Franco Benavides señalados de ataques y extorsiones en Pasto

Cuatro personas señaladas de integrar la estructura residual del frente Franco Benavides fueron capturadas en Pasto durante una operación de la Policía Nacional, tras una investigación que los vincularía con acciones terroristas, extorsiones y labores de inteligencia criminal contra la Fuerza Pública.

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Los detenidos, conocidos con los alias de “Junior”, “Esteban”, “Paisa” y “Mari”, fueron capturados por orden judicial luego de que unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia y el Gaula realizaran dos diligencias de registro y allanamiento en la capital de Nariño. Los cuatro son requeridos por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Pasto, los capturados estarían relacionados con la coordinación y ejecución de diferentes acciones criminales ocurridas en la ciudad. Entre los hechos investigados se encuentran ataques con artefactos explosivos y granadas de fragmentación contra establecimientos comerciales, las instalaciones de RCN, la Estación de Policía Norte y una estación de servicio.

Las autoridades también investigan la presunta participación de estas personas en la instalación de pendones y actividades propagandísticas alusivas al frente Franco Benavides. Según la Policía, en algunos de estos hechos, al ser detectados por uniformados, los sospechosos habrían disparado contra ellos durante su huida.

La investigación señala, además, que la estructura habría desarrollado actividades de extorsión e intimidación contra comerciantes de Pasto mediante la distribución de panfletos alusivos al grupo armado. A esto se sumarían labores de inteligencia criminal contra integrantes de la Fuerza Pública, con las que, según las autoridades, buscaban fortalecer la capacidad operativa y financiera de la organización en la capital nariñense.

La coronel Carolina Cáceres, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, aseguró que las capturas representan una afectación importante a la estructura criminal.

“Este resultado operacional representa un golpe contundente a las capacidades criminales de esta estructura en Pasto. Con estas capturas afectamos de manera significativa sus capacidades de coordinación, financiación y ejecución de acciones terroristas, especialmente aquellas dirigidas contra nuestros uniformados y contra el sector comercial”, señaló la oficial. Durante los procedimientos de allanamiento, las autoridades incautaron prendas militares, 20 panfletos extorsivos, nueve teléfonos celulares, una gramera, 300 bolsas herméticas y 180 gramos de marihuana. Los elementos quedaron a disposición de los investigadores para los respectivos análisis dentro del proceso judicial.

La comandante de la Policía Metropolitana aseguró que continuarán las operaciones contra las estructuras armadas y criminales que operan en la región.

“Nuestra prioridad es proteger la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo las capacidades de investigación criminal, inteligencia y acción operacional para desarticular estas estructuras y llevar ante la justicia a quienes pretendan sembrar miedo en nuestra comunidad”, afirmó la coronel Cáceres.

Con este resultado, la Policía destacó que busca reforzar las acciones de seguridad en Pasto y en el departamento de Nariño frente a las estructuras criminales que continúan afectando la tranquilidad de la población.