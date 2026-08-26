El sonido de las explosiones volvió a estremecer este miércoles 26 de agosto a los habitantes de El Tambo, Cauca.

El estruendo de 21 explosivos rompió la tranquilidad de El Tambo, Cauca, en la mañana de este miércoles.

Los artefactos fueron lanzados desde drones contra la estación de Policía y sus alrededores, muy cerca de la parroquia Jesús Nazareno, una iglesia que apenas intenta recuperarse de los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Disidencias atacan estación de Policía en El Tambo, Cauca: lanzan explosivos desde drones

Otra vez, el miedo llegó al centro de El Tambo

Eran aproximadamente las 6:20 de la mañana cuando comenzaron las explosiones.

Los habitantes del municipio escucharon una detonación tras otra mientras varios drones sobrevolaban la zona de la estación de Policía.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, confirmó que fueron entre cuatro y cinco drones los utilizados durante la ofensiva y que desde ellos fueron lanzados 21 artefactos explosivos.

El ataque tuvo como objetivo la estación policial, pero las explosiones se sintieron en todo el sector.

La onda expansiva alcanzó vehículos y generó daños en la infraestructura de la estación, mientras las autoridades comenzaron a revisar las viviendas ubicadas en los alrededores.

En medio de ese escenario se encuentra la parroquia Jesús Nazareno, templo ubicado en el sector afectado por las explosiones.

En las imágenes conocidas después del ataque se observa el estado en que quedó la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en inmediaciones de la estación de Policía.

El registro permite dimensionar el impacto de la emergencia sobre el sector y la fuerza del ataque causado por los explosivos.

El Tambo en Cauca en este momento. “Van más de 15 explosiones, la estación de la Policía está destruida”, dice fuente. pic.twitter.com/ijNCbSW8Sc — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 26, 2026

Explosivos y una mañana de angustia

La Policía activó el Plan Defensa mientras continuaban las acciones para garantizar la seguridad en el casco urbano.

El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana también fueron llamados a apoyar la respuesta ante la ofensiva.

El alcalde de El Tambo, José David Montenegro, informó que se adelanta la verificación de los daños ocasionados en viviendas cercanas a la estación.

Como medida preventiva, fueron suspendidas las clases y se produjo el cierre temporal de establecimientos comerciales y de la administración municipal.

Las imágenes y videos difundidos durante la mañana muestran la tensión que se vivió en el municipio y los efectos de las explosiones en el entorno de la estación policial.

Mientras las autoridades terminan de inspeccionar la zona, queda pendiente establecer el verdadero alcance de los daños y, particularmente, las afectaciones a la parroquia Jesús Nazareno como consecuencia de las explosiones.