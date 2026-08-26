El Retiro avanza en la construcción de una clínica regional: obras comenzarían el próximo año

El municipio de El Retiro, en el Oriente antioqueño, avanza en la estructuración de un ambicioso proyecto para construir una clínica de mayor nivel de complejidad, una obra con la que la administración municipal busca responder a una de las principales necesidades de sus habitantes y fortalecer la atención en salud de la región.

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El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya Giraldo, explicó que el proyecto ya ha superado varios hitos técnicos y administrativos, entre ellos los estudios de prefactibilidad y la adquisición del terreno donde se desarrollaría la infraestructura.

“El primer hito que cumplimos fue haber hecho los estudios técnicos de prefactibilidad, un estudio de capacidad instalada, un estudio de capacidad socioeconómica y un estudio de las enfermedades que más se presentan en el municipio para determinar cuál es la clínica que necesitamos”, señaló el mandatario.

Según explicó Montoya, posteriormente la Alcaldía adelantó la búsqueda y adquisición de un lote que cumpliera con las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto y garantizar una ubicación adecuada para los usuarios.

“El segundo hito fue la adquisición de un lote de terreno que cumpliera las condiciones urbanísticas, ambientales y de ubicación geográfica para lograr una atención universal en el municipio y también en la prestación de los servicios de salud. Eso lo hicimos el año pasado”, afirmó.

Actualmente, el municipio se encuentra en una nueva etapa: la definición del modelo jurídico y la búsqueda de un aliado estratégico que cuente con experiencia en la prestación de servicios médicos y capacidad financiera para sacar adelante la iniciativa.

El retiro Antioquia. Foto: Google Maps

“Estamos en el proceso de licitación pública para escoger ese aliado estratégico para que el otro año se dé el último hito, que es precisamente la materialización o la construcción de esa clínica que le ofrezca a los guarceños y a los habitantes del Oriente una institución con un mayor nivel de complejidad en la prestación de los servicios de salud”, indicó el alcalde.

El mandatario destacó que la iniciativa tiene un carácter regional y representa un proyecto esperado durante varios años por los habitantes de El Retiro. De acuerdo con Montoya, distintas administraciones habían incluido la necesidad de una clínica dentro de sus planes de desarrollo, pero ahora el propósito es dejar encaminada una obra con garantías para su ejecución.

“Es un sueño que tenemos los guarceños desde hace muchos años. Siempre se ha hablado de la necesidad de esta clínica y varias administraciones lo han trazado dentro de sus planes de desarrollo como un proyecto necesario. Nos complace mucho que sea nuestro gobierno en el que estemos dando cumplimiento y materialización a este sueño de todos los guarceños”, manifestó.

La necesidad de una nueva clínica

Uno de los principales argumentos de la administración municipal para impulsar el proyecto está relacionado con la actual capacidad hospitalaria del municipio. Según los estudios realizados, El Retiro cuenta con una limitada oferta de camas para atender las necesidades de su población.

“Hoy, en el tema de salud, nosotros tenemos solamente una fundación que atiende urgencias y consultas médicas. Cuando realizamos el estudio evidenciamos que solo se disponen de nueve camas hospitalarias para hospitalización, en una tasa de 0,35 camas por cada mil habitantes, muy por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que establece que mínimo es necesario 2,5 camas por mil habitantes”, explicó Montoya.

La situación cobra mayor relevancia por la composición demográfica del municipio. El alcalde señaló que cerca del 31 % de los habitantes son adultos mayores y el 32 % corresponde a niños, niñas y adolescentes, sectores de la población que requieren una atención especializada y permanente.

“Esto implica una carga importante de atención con enfermedades crónicas, geriátricas y también de salud materno-infantil. El Retiro tiene muy buenas condiciones habitacionales, en seguridad y espacios públicos, pero sin duda la necesidad más sentida que tenemos hoy es mejorar la prestación de los servicios de salud y poder hacer una atención universal”, sostuvo.

El municipio cuenta con una población aproximada de 26.000 habitantes y, de acuerdo con las mediciones de calidad de vida realizadas por la administración, la construcción de una clínica de mayor complejidad aparece entre las principales demandas de la comunidad.

La meta es iniciar obras en 2027

Aunque el proyecto avanza hacia una nueva fase, el alcalde insistió en que la prioridad es estructurarlo correctamente para evitar que quede inconcluso o se convierta en una obra sin funcionamiento.

“Cuando se trata de proyectos de gran impacto, más allá de correr, hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad. Nosotros no tenemos la ambición de cortar una cinta o poner una placa, y mucho menos tratándose de la salud de los guarceños. Lo que sí nos hemos cuidado mucho es de estructurar un proyecto que, independiente de las administraciones siguientes y de la dinámica política del municipio, tenga garantizada su ejecución y no quede como un elefante blanco”, aseguró.

La proyección de la Alcaldía es comenzar la construcción entre el primer y segundo trimestre del próximo año. La intención es que, antes de finalizar el actual periodo de gobierno, la obra tenga un avance significativo.

Según el cronograma planteado dentro del proceso contractual, la culminación del proyecto se proyectaría para 2028, aunque su ejecución dependerá del desarrollo de las etapas licitatorias, la selección del aliado estratégico y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la construcción.

Con la nueva clínica, El Retiro busca ampliar la capacidad de atención médica no solo para sus habitantes, sino también para otros municipios del Oriente antioqueño, en un proyecto que la administración local considera una de las principales apuestas sociales de los próximos años.