El aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, desató una dura reacción del alcalde Federico Gutiérrez, quien calificó como “indignante” la suspensión de la diligencia y pidió a la Fiscalía avanzar con mayor contundencia en la investigación por el escándalo de contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Estas son las pruebas que presentará la Fiscalía contra Miguel Quintero Calle

La audiencia estaba programada para este martes, pero fue aplazada luego de que la defensa solicitara la suspensión de la diligencia. En el proceso también figura Sebastián Ortega Urán y otras personas vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Tras conocerse la decisión, Gutiérrez aseguró que el nuevo aplazamiento representa, a su juicio, otro intento por retrasar el avance del proceso judicial. El mandatario señaló que la ciudad seguirá participando como víctima dentro de las actuaciones y lanzó un fuerte mensaje a los investigados.

“Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, manifestó el alcalde de Medellín.

Gutiérrez fue más allá y pidió a la Fiscalía General de la Nación evaluar actuaciones inmediatas frente a los investigados. Según dijo, el ente acusador ya cuenta con elementos suficientes dentro de la investigación y no debería permitir que nuevas solicitudes terminen extendiendo indefinidamente el proceso.

“Le pido a la Fiscalía que, con todos los elementos que ya tiene, proceda con las capturas y no espere a que sigan dilatando el proceso o, peor aún, a que puedan hacerle daño a los testigos”, afirmó el mandatario.

La preocupación por la seguridad de los testigos no es nueva dentro de este proceso. Desde anteriores aplazamientos, Gutiérrez había advertido sobre la necesidad de proteger a las personas que han decidido colaborar con las autoridades, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana.

La investigación está relacionada con contratos suscritos entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según información conocida sobre el expediente, las autoridades investigan posibles irregularidades en esos procesos contractuales y la eventual participación de funcionarios y personas externas a la estructura formal de la entidad.

Además de Miguel Quintero y Sebastián Ortega, en la diligencia que estaba prevista para este martes también se esperaba avanzar en la situación judicial de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Para Federico Gutiérrez, el aplazamiento no cambiará la posición de la Alcaldía de Medellín dentro del proceso. El mandatario aseguró que exigirá que la audiencia sea reprogramada lo más pronto posible y anticipó que la administración distrital hará seguimiento permanente a cada una de las actuaciones judiciales.

“Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”, señaló.

Por ahora, la nueva fecha de la audiencia deberá ser definida por las autoridades judiciales. Mientras tanto, el alcalde de Medellín mantiene la presión sobre la Fiscalía para que avance en las decisiones que considere pertinentes dentro de una investigación que se ha convertido en uno de los principales escándalos de presunta corrupción que dejó la administración anterior en la capital antioqueña.