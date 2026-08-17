Federico Gutiérrez pide a las autoridades identificar y capturar a los responsables del ataque a un camión con ayuda para Chocó

El cantante de música popular Luis Alfonso denunció este lunes que un camión que transportaba ayuda humanitaria destinada a familias afectadas por el terremoto en el departamento de Chocó fue atacado a disparos.

Atentan a disparos contra camión de ayudas humanitarias de Luis Alfonso para el Chocó: “Le pegaron 12 tiros”

El vehículo había sido despachado con alimentos desde el sector de La Macarena, con destino final en el municipio de Unión Panamericana, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el relato de Luis Alfonso.

A la altura del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, el camión fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas y recibió varios impactos de bala.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina. Fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión y la mercancía”, afirmó el intérprete, quien resaltó que el conductor resultó ileso y logró poner a salvo el cargamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en las últimas horas sobre el hecho y rechazó lo ocurrido en esta zona del departamento con la ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto.

“Qué dolor. Esto es inhumano. Atacaron a tiros un camión cargado de ayuda humanitaria, cargado con el esfuerzo de miles de personas que se sumaron al concierto solidario ‘Colombia, Medellín Te Quiere’”, señaló Gutiérrez.

El mandatario resaltó que el conductor salió ileso y les pidió a las autoridades identificar y capturar a los responsables del hecho. “No pueden quedar impunes”, enfatizó Federico Gutiérrez.

“A estos sinvergüenzas criminales les digo una cosa: no van a poder con la solidaridad de un país entero. Seguiremos trabajando para que estas ayudas lleguen a quienes lo perdieron todo con el terremoto”, destacó.