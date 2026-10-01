Cancillería alerta sobre página fraudulenta que ofrece servicios de pasaporte

El Ministerio de Relaciones Exteriores encendió las alarmas sobre la existencia de un sitio web, identificado como micancilleria.com, que estaría ofreciendo de manera fraudulenta servicios relacionados con el trámite del pasaporte.

“El Ministerio recuerda que su única página web oficial es cancilleria.gov.co y recomienda a los ciudadanos verificar siempre la dirección del sitio antes de ingresar sus datos personales o realizar cualquier pago”, dijo la Cancillería en un comunicado.

La entidad recordó que el pasaporte es personal y no requiere intermediarios, y se pidió no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar este trámite.

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“En las oficinas de Bogotá no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite. Para consultar información oficial sobre pasaportes, los ciudadanos deben ingresar directamente a www.cancilleria.gov.co”, agregó el Ministerio.

Para trámites fuera de Bogotá, se recomendó consultar primero la información de la Cancillería y verificar posteriormente el sitio web oficial de la Gobernación y/o consulado correspondiente.