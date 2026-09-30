El presidente Abelardo De La Espriella informó en sus redes sociales que una mujer identificada como Margarita Andrade, con quien tiene una amistad y cercanía, estaría gestionando cargos en distintas dependencias del Gobierno nacional y en Córdoba.
Así lo narró el jefe de Estado: “Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi filia y conmigo, para intrigar por cargos”.
El primer mandatario aseguró que Andrade no está autorizada para hablar en su nombre ni en el del Gobierno: “Rechazo categóricamente estas prácticas que contradicen lo que quiero para Colombia. Ningún familiar o amigo del suscrito tiene licencia para proceder de esta forma”.
La versión de Abelardo De La Espriella es que la amistad y el parentesco no otorgan representación ni privilegios en su gobierno: “La politiquería es incompatible con el movimiento popular que represento. Muchos no han entendido que yo no vine a hacer la política de siempre, sino a cambiar la política para siempre”.
Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
La señora…