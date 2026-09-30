Sindicatos de la Procuraduría General de la Nación expidieron un comunicado donde su fijaron su postura frente a supuestas divisiones y problemas internos en el Ministerio Público.

En el documento se dio un pleno respaldo al procurador Gregorio Eljach y se negó cualquier tipo de división.

“Respaldamos la gestión institucional del señor Procurador General de la Nación, destacando y valorando de manera especial su compromiso de revisar de forma individualizada y directa, caso por caso, las novedades administrativas y retiros de personal, máxime cuando existen pronunciamientos judiciales de las altas cortes que han avalado el proceder del nominador”, dice el comunicado.

Aseguran que en el Ministerio Público hay un canal de concertación que ha dado buenos resultados y que se debe mantener para solucionar cualquier inconveniente.

“Hacemos un llamado fraterno a todos los servidores de la Procuraduría a mantener la templanza, la responsabilidad y la cohesión. Instamos a los servidores a no divulgar ni multiplicar informaciones sin verificación o sustento”, reiteran.

El documento está firmado por Sintraporan, Unitra-PGN, y AsProcuraduría.