María Fernanda Cabal reaccionó al crimen del exalcalde de Yopal, Jhon Calzones: “Otra vez”

Este martes, 29 de septiembre, dos sujetos llegaron hasta una finca ubicada en zona rural de Yopal, Casanare, y atacaron a bala al exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones.

Gravemente herido, Torres fue trasladado hasta un centro hospitalario donde murió horas después, debido a la gravedad de las heridas. Por este hecho fue aprehendido un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en el crimen.

Cámaras captaron ataque contra exalcalde Jhon Calzones: sicarios llegaron en moto hasta una finca y le dispararon

Luego de confirmarse que, al parecer, un menor había participado en ese caso de sicariato, la exsenadora María Fernanda Cabal se pronunció. Lo anterior, teniendo en cuenta que quien accionó en 2025 el arma que acabó con la vida del congresista Miguel Uribe Turbay también fue un menor.

“Otra vez un menor con un revólver y un encargo. El señalado como sicario en el asesinato de Jhon Calzones tiene 17 años. Los usan porque conocen la debilidad del sistema. No basta capturar al que dispara: hay que llegar hasta quien recluta, paga y da la orden. Los niños no pueden terminar convertidos en instrumento de la delincuencia”, dijo Cabal a través de X la mañana de este miércoles 30 de septiembre.